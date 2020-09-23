Son dakika haberi: Gezerken yakalanan koronavirüs temaslısı, yurda yerleştirildi - Son Dakika

Gezerken yakalanan koronavirüs temaslısı, yurda yerleştirildi

Kayseri'de polis, koronavirüs kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan denetimde, polis maskesini çene altında taşıyan Hasan Polatoğlu'nu fark etti. Yapılan Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasında Hasan Polatoğlu'nun, koronavirüs temaslısı olduğu belirlendi. 14 gün boyunca evde olması gereken Polatoğlu, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle, çağırılan ambulansla Kredi Yurtlar Kurumu yurduna götürüldü. Yurt ücretinin Polatoğlu'ndan tahsil edileceği öğrenildi.