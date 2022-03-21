Son dakika haberleri... Gezi davasında son savunmaların alınacağı duruşma başladı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Gezi davasında son savunmaların alınacağı duruşma başladı

21.03.2022 11:15
Son dakika haberleri... Gezi davasında son savunmaların alınacağı duruşma başladı

Son dakika gelişmesine göre İSTİNAF Mahkemesi'nin beraat kararlarını bozmasının ardından yeniden görülen 17 sanıklı Gezi ana davasında son savunmaların alınacağı duruşma başladı.

İSTİNAF Mahkemesi'nin beraat kararlarını bozmasının ardından yeniden görülen 17 sanıklı Gezi ana davasında son savunmaların alınacağı duruşma başladı. Osman Kavala tutuklu bulunduğu cezaevinden görüntülü sistemle duruşmaya katıldı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Ayşe Mücella Yapıcı, Can Atalay, Tayfun Kahraman'ın arasında bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar katıldı. "Adil yargılama yapıldığına inancı kalmadığını" açıklayarak bir süredir duruşmalara katılmayan Osman Kavala ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Kavala'nın eşi Ayşe Buğra, CHP Milletvekili Mahmut Tanal, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, TİP Milletvekili Ahmet Şık ile bazı konsolosluklardan temsilciler de duruşmaya izleyici olarak katıldı. Duruşma savcısı celse arasında sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrarladığını belirtti. Bunun üzerine söz alan sanık Can Atalay, usule karşı itirazlarını dile getirdi. 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma öncesi İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yapıldı.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

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