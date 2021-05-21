İSTANBUL DHA
GEZİ Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararlarının İstinaf Mahkemesi'nce bozulmasının ardından Osman Kavala, Can Dündar ve Mehmet Ali Alabora'nın da aralarında bulunduğu 17 sanığın yargılandığı davanın yeniden görülen ilk duruşmasında ara kararlar alındı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına oy çokluğuyla karar verdi. Duruşma 6 Ağustos tarihine ertelendi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Gezi Parkı ana davasında ara karar (1) - Son Dakika