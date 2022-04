GEZİ PARKI DAVASINDA OSMAN KAVALA'YA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI - Son Dakika

İstinaf mahkemesinin beraat kararlarını bozmasının ardından yeniden görülen 17 sanıklı Gezi ana davasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, oy çokluğuyla Osman Kavala'nın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya teşebbüs" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Aralarında Ayşe Mücella Yapıcı'nın bulunduğu 7 tutuksuz sanığın ise "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya teşebbüse yardım" suçundan 18'er yıl hapis cezasına çarptırılmalarına karar verildi. 7 sanığın tutuklanmasına da karar verildi. Sanıklar karar sonrasında polisler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

OSMAN KAVALA'YA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, mahkeme heyeti kararını açıkladı. Sanık Osman Kavala için TCK'nin 312/1. maddesi uyarınca "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kavala'nın yargılama sürecindeki davranışları ve eylemi işleme biçimleri dikkate alınarak takdiri indirim uygulanmadı. Heyet, Osman Kavala'nın bu suçtan tutuklanmasına karar verdi.

CASUSLUK SUÇUNDAN BERAAT VERİLDİOsman Kavala hakkında "Siyasal ve askeri casusluk" suçundan ise kesin ve yeterli delil bulunmadığından beraatine karar verildi. Kavala hakkında TCK'nin 312. maddesi uyarınca hükmen tutuklamaya karar verildiğinden casusluk suçundan tahliyesine karar verildi.

7 SANIĞA 18'ER YIL HAPİS CEZASISanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'nin "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya teşebbüs" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ancak bu suçların asli faili konumunda bulunan diğer sanığa suçun işlenmesi sırasında yardımda bulunmaları nedeniyle icrasını kolaylaştırdıkları anlaşıldığı gerekçesiyle 18'er hapis cezasına indirdi. Bu sanıklar için de takdiri indirim uygulanmadı. Heyet, sanıklar hakkında hükmün açıklanmasını geri bırakmadı ve erteleme kararı vermedi. Sanıklara verilen ceza miktarı ve suçun niteliği dikkate alınarak tutuklanmalarına karar verildi.

9 SANIĞIN DOSYASI AYRILDIAralarında Can Dündar'ın bulunduğu 9 firari sanık hakkındaki dosyanın ayrılmasına karar verildi. Kararın açıklanmasının ardından ortalık karıştı. Duruşma salonundakiler "Her yer Taksim, her yer direniş" diyerek mahkeme heyetini yuhaladı. Mahkeme heyeti üyeleri kararı okumayı tamamlamadan salondan ayrıldı. Haklarında tutuklama kararı verilen 7 sanık için duruşma salonuna polisler geldi. Sanıklar alkışlar ve sloganlarla polis eşliğinde adliye içindeki polis merkezine götürüldüler. Karakoldaki işlemlerinin ardından cezaevine götürülecekler.

OY ÇOKLUĞUYLA ALINDI, ÜYE HAKİM KARARA ŞERH DÜŞTÜ

Öte yandan, karar oy çokluğu ile alındı. Üye hakim, sanıkların üzerlerine atılı suçlardan cezalandırılmalarına yeterli delil bulunmadığından beraatlerine, tutuklu sanık Osman Kavala'nın tahliyesi ile diğer sanıkların tutuklanmaması yönünde görüşünde olduğunu belirterek karara şerh düştü.

