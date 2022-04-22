Gıda fabrikasının çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
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Gıda fabrikasının çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

22.04.2022 16:05

Gıda fabrikasının çatısında çıkan yangın paniğe neden olduKOCAELİ Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan gıda fabrikasının çatısında çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Gıda fabrikasının çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

KOCAELİ Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan gıda fabrikasının çatısında çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Yangın, Akse Mahallesi Gebze Organize Sanayi Bölgesi 1100 Sokak üzerinde bulunan Tadım Gıda fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın çatısında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Çatıdan yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Gıda fabrikasının çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu
Gıda fabrikasının çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu
Gıda fabrikasının çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu
Gıda fabrikasının çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu
Gıda fabrikasının çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu
Gıda fabrikasının çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu
Gıda fabrikasının çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu
Gıda fabrikasının çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu
Gıda fabrikasının çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu
Gıda fabrikasının çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gıda fabrikasının çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika


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