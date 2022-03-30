Son dakika haberi... Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 220 öğrenci, taburcu oldu - Son Dakika
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Son dakika haberi... Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 220 öğrenci, taburcu oldu

30.03.2022 12:29
Son dakika haberi... Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 220 öğrenci, taburcu oldu

Son dakika haberler... KAYSERİ'de okulda bulgur pilavı yedikten sonra rahatsızlanıp, hastaneye kaldırılan 220 öğrenci, taburcu edildi.

KAYSERİ'de okulda bulgur pilavı yedikten sonra rahatsızlanıp, hastaneye kaldırılan 220 öğrenci, taburcu edildi.

Melikgazi ilçesi, Tınaztepe Mahallesi'ndeki Yılmaz İsmet Akansu İlkokulu'nda dün nevruz etkinlikleri kapsamında 800 öğrenciye bulgur pilavı ve ayran ikram edildi. Yemeklerini yedikten sonra evlerine giden öğrencilerden bazıları rahatsızlandı. Velilerin ihbarı üzerine 220 öğrenci hastanelere kaldırdı. Tedavileri tamamlanan tüm öğrenciler, taburcu edildi.Öte yandan İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul idarecileri hakkında soruşturma başlattı.


Son dakika haberi... Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 220 öğrenci, taburcu oldu
Son dakika haberi... Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 220 öğrenci, taburcu oldu
Son dakika haberi... Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 220 öğrenci, taburcu oldu
Son dakika haberi... Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 220 öğrenci, taburcu oldu
Son dakika haberi... Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 220 öğrenci, taburcu oldu
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 220 öğrenci, taburcu oldu - Son Dakika


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