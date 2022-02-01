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Son dakika haberi... Gine Bissau'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı etrafında silah sesleri duyuldu - Son Dakika

Son dakika haberi... Gine Bissau'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı etrafında silah sesleri duyuldu

01.02.2022 18:52
Son dakika haberi... Gine Bissau'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı etrafında silah sesleri duyuldu

Son dakika gündem haberi... Batı Afrika ülkesi Gine Bissau'nun başkenti Bissau'da silah sesleri duyulduğu bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Gine Bissau'nun başkenti Bissau'da silah sesleri duyulduğu bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'nun Kabine Toplantısı yaptığı esnada Cumhurbaşkanlığı Sarayı etrafında silah sesleri duyulduğu kaydedildi.

Olayın ardından okullarda eğitime ara verildiği ve öğrencilerin evlerine gönderildiği belirtildi.

Görgü tanıklarının ifadelerinde, şehir merkezinde çok sayıda asker bulunduğu ve bazı resmi kurumların da asker tarafından kordon altına alındığı aktarıldı.

Silah seslerinin kaynağı henüz bilinmiyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Gine Bissau'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı etrafında silah sesleri duyuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Gine Bissau'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı etrafında silah sesleri duyuldu - Son Dakika
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