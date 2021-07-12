Son dakika haberi | Giresun'a atanan Siirt Emniyet Müdürü Kızılay için veda yemeği düzenlendi

Son dakika gündem haberine göre Giresun Emniyet Müdürlüğüne atanan Siirt Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay'ın onuruna veda yemeği verildi.

Giresun Emniyet Müdürlüğüne atanan Siirt Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay'ın onuruna veda yemeği verildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Giresun'a atanan Kızılay için Siirt Polisevi'nde veda yemeği düzenlendi. Programa, Vali Vekili Resul Özdemir, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç, MHP İl Başkanı Fatih Cantürk, kamu kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Özdemir, programda yaptığı konuşmada, yaklaşık bir yıldır Kızılay ile görev yapmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, Kızılay'a yeni görev yerinde de başarılar diledi. Kızılay da Siirt'te görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Siirt'i memleketi olarak gördüğünü söyledi. Program sonunda hatıra fotoğraf çekildi.

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