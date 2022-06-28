Edinilen bilgiye göre, Dereli 'nin Çalca köyünde ailevi sebeplerden dolayı çıkan tartışmanın büyümesi üzerine 79 yaşındaki Ahmet K. ruhsatsız silahı ile oğlu Ömer K.'ye ateş etti. Babası tarafından üç el ateş edilen 55 yaşındaki Ömer K. olay yerinde hayatını kaybetti. Baba Ahmet K. olay sonrasında jandarma tarafından silahıyla beraber gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Giresun, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi: Giresun'da 79 yaşındaki baba oğlunu silahla vurarak öldürdü - Son Dakika

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