Son dakika haberi... Giresun'da bir köy Kovid-19 önlemleri kapsamında karantinaya alındı - Son Dakika

Son dakika haberi... Giresun'da bir köy Kovid-19 önlemleri kapsamında karantinaya alındı
17.03.2021 18:57
Son dakika haberlerine göre Giresun'un Espiye ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde karantinaya alındı.
Giresun'un Espiye ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde karantinaya alındı.
Espiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin bugün aldığı karar gereği Yeşilköy köyünün, Kovid-19 vakası tespit edilmesi nedeniyle karantinaya alınmasının kararlaştırıldığı belirtildi.
Açıklamada, köydeki karantina uygulamasının saat 21.00'den itibaren ikinci bir karara kadar uygulanacağı kaydedildi.
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