Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolduktan sonra derede cesedi bulunan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin ölümüyle ilgili soruşturmada 7 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Tirsi'nin yakınlarının da bulunduğu 7 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Gözaltındaki kişilerinin jandarmadaki sorgularının sürdüğü öğrenildi.
Bulancak ilçesinin İcilli köyünde 27 Haziran 2020 akşamı evine dönmeyen İkra Nur'un ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmış, küçük kızın cansız bedeni 30 Haziran'da kaybolduğu yerden yaklaşık 7-8 kilometre (kuşbakışı 1 kilometre) uzaklıktaki İncirli mevkisinde derede bulunmuştu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Giresun'da derede cesedi bulunan İkra Nur Tirsi soruşturmasında 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika