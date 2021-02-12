Alınan bilgiye göre, Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Tirsi'nin yakınlarının da bulunduğu 7 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Giresun 'un Bulancak ilçesinde kaybolduktan sonra derede cesedi bulunan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin ölümüyle ilgili soruşturmada 7 kişi gözaltına alındı.

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