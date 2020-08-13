Son dakika haberi... Giresun'da emniyetten jandarmaya ziyaret - Son Dakika

Giresun İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir'e gerçekleştirdiği ziyarette terörle mücadelede koordinasyon ve eşgüdüm konularında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Giresun İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş bir süre önce Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı görevine atanan Tuğgeneral Erhan Demir'i ziyaret etti. İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir'e yeni görev yerinde başarılar diledi. Ziyarette terörle mücadele konusunda eş güdüm ve koordinasyon konularında fikir alış verişinde bulunulduğu da ifade edildi. - GİRESUN