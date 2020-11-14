Son dakika haberi! Giresun'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi tanıtıldı - Son Dakika

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca hazırlanan "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesinin tanıtımı yapıldı.

Giresun Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Emniyet Müdürlüğü salonunda gerçekleştirilen toplantıda, uyuşturucu kullanımının sanılanın aksine gizli ortamlarda değil, pek çoğu kişinin gözleri önünde ve evlerinde gerçekleştiğini söyledi.

Yapılan son araştırmada uyuşturucu bağımlılarının yüzde 84'ünün aile fertleriyle yaşadığına dikkati çeken Aktaş, "Yüzde 89,8'inin annesi ev hanımı ve yine bu bağımlılarının yüzde 47,5'inin maddeleri kendi evlerinde ve neredeyse ailelerinin gözleri önünde kullandıkları tespit edildi. Bu nedenle proje 'En İyi Narkotik Polisi Anne' sloganıyla hayata geçirildi. Uyuşturucu sorununu yıkacak güç anne yüreği ve iradesidir. Hiçbir istihbari veri bir annenin hislerinden daha hızlı olamayacaktır." dedi.

Aktaş, yapılan saha çalışmalarının, anne ve babaların çocukları için "benim çocuğum yapmaz" yanılgısına düştüğünü gösterdiğini vurgulayarak, "Kimse uyuşturucu kullanımını kendi çocuğuna yakıştıramıyor. Bu nedenle de çocuklarımızın kontrolü açısından zaafa düşüldüğü görülmüş ve bunun sonucu 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi başlatılmıştır." diye konuştu.

Giresun'daki tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki anne ve anne adaylarının bilinçlendirileceğini ifade eden Aktaş, insanlığın baş belası haline gelen madde bağımlılığı ile mücadelenin süreceğini aktardı.

Aktaş, bu konudaki kararlı tutumun sadece operasyonel anlamda sınırlı tutulmayacağını, insan odaklı sosyal projelerle de ailelere destek verilmeye devam edileceğinin altını çizdi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Metin Maytalman, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Öden, Giresun Jandarma Bölge Komutan Yardımcısı Albay Hakan Eşitgen, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ali Taşyürek, Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Fırat Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Fethi Elmas, Hacı Siyam Mahallesi Muhtarı İpek Can ile 70 anne ve anne adayı katıldı.