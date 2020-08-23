Son dakika haberi! Giresun'da sel felaketi: 1 şehit, 2 ölü, 11 kayıp (3)
Son dakika gündem haberi: BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMAGiresun'da selin vurduğu Dereli ilçe merkezinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 kişin cansız bedenlerine ulaşılmasıyla ölü sayısının 3'e çıktığını, bunlardan 1'inin kayıp jandarma olduğunu ve kayıp 11 kişiyi ise arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA
Giresun'da selin vurduğu Dereli ilçe merkezinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 kişin cansız bedenlerine ulaşılmasıyla ölü sayısının 3'e çıktığını, bunlardan 1'inin kayıp jandarma olduğunu ve kayıp 11 kişiyi ise arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 08:37
Kaynak: DHA
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