Son dakika haberi: GİRESUN'DA SEL VE HEYELAN SONRASI KARADENİZ'E ÇAMUR AKTI - Son Dakika

Son dakika haberi: GİRESUN'DA SEL VE HEYELAN SONRASI KARADENİZ'E ÇAMUR AKTI
Gelen son dakika haberlerine göre Sel felaketinin yaşandığı Giresun'da sel ve heyelan sonrası Karadeniz'e çamur aktı.
Sel felaketinin yaşandığı Giresun'da sel ve heyelan sonrası Karadeniz'e çamur aktı. Helikopterle görüntülenen deniz, felaketin boyutunu gözler önüne sürdü. Bölgede ekiplerin arama kurtarma çalışması devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 11:04
Kaynak: DHA
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