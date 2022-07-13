Son dakika haberi | Giresun'da trafik kazası: 3'ü çocuk 8 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Giresun'da trafik kazası: 3'ü çocuk 8 yaralı

13.07.2022 00:39
Son dakika haberi | Giresun'da trafik kazası: 3'ü çocuk 8 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Giresun'un Bulancak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza Bulancak ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu Fatoğlu kavşağı mevkiinde meydana geldi. Canan Sarı (41) yönetimindeki 34 PH 2345 plakalı otomobil ile İlhan Alkan (45) yönetimindeki 28 ABY 766 plakalı otomobil Fatoğlu kavşağı mevkiinde çarpıştı.

Meydana gelen kazada araç sürücülerinin yanı sıra otomobillerde bulunan Linda Brasle (44), Zafer Alkan (40), Sedanur Altındağ (20), N.B.A. (13), Z.S.S. (17) ve M.N.S. (14) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesine kaldırıldı. - GİRESUN

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Kaynak: İHA

Karadeniz Sahil Yolu, Bulancak, Giresun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Giresun'da trafik kazası: 3'ü çocuk 8 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Giresun'da trafik kazası: 3'ü çocuk 8 yaralı - Son Dakika
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