Giresun'da, uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenledikleri operasyonda, E.K. ve M.Ş.K'yi yakaladı.
Zanlılarla birlikte 6 kilo 117 gram likit metamfetamin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ş.K. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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