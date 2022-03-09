Son dakika haberi... Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

09.03.2022 11:31
Son dakika haberi... Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenleyen Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ş.Y'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda bir miktar esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.Y, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Giresun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika


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