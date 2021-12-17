Giresun'un Tirebolu ilçesinde yol kenarında yaralı haldeki karacayı jandarma ekipleri koruma altına aldı.
İlçeye bağlı Sekü köyünde devriye esnasında yol kenarındaki karacayı fark eden jandarma ekibi, hayvanı araca alarak İlçe Jandarma Komutanlığına getirdi.
Yaralı hayvan, tedavisi için Giresun Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Karaca, tedavinin ardından doğaya bırakılacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Giresun'da yol kenarındaki yaralı karacaya jandarma sahip çıktı - Son Dakika