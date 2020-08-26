Son dakika haberi: Giresun'daki sel felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor - Son Dakika

Giresun'daki sel felaketinin yaralarını sarmak için bölgede bulunan bakanlardan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli incelemelerini sürdürüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli selden en fazla etkilenen Dereli ilçe merkezinde dere yatağındaki yapıların yıkım çalışmalarını bir süre birlikte izledi. Bakan Murat Kurum, dere yatağında tehlike teşkil eden yapıların yıkımlarını bir an önce bitirmeyi planladıklarını belirtirken, bugün de süren yıkım çalışmalarını takip ederek incelemelerde bulundu.

Bakan Pakdemirli Doğankent'e gitti

Geçtiğimiz cumartesi günü Giresun'da yaşanan sel felaketinin ardından bölgeye giden ve çalışmaları yakından takip ederek koordine eden Bakan Pakdemirli, felaketin vurduğu Doğankent ilçesinde de incelemelerde bulundu. Doğankent'te Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün rusubat altında kalan bir iş makinesini çıkarma çalışmalarına yardım eden Bakan Pakdemirli, ekskavatör kullanarak selin getirmiş olduğu rusubatı temizledi. - GİRESUN