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Son dakika haberi... Giresun'dan 52 ülkeye silah ihracatı - Son Dakika

Son dakika haberi... Giresun'dan 52 ülkeye silah ihracatı

29.05.2021 11:07
Son dakika haberi... Giresun'dan 52 ülkeye silah ihracatı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Giresun'un Bulancak 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yeni yerinde hizmet vermeye başlayan Girsan Silah Sanayi, NATO standartlarına uygun tabanca ve tüfek üretimini pandemi döneminde de sürdürerek 100 milyon TL'lik yatırımla üretim tesisi alanını 20 bin metrekareye çıkardı.

Giresun'un Bulancak 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yeni yerinde hizmet vermeye başlayan Girsan Silah Sanayi, NATO standartlarına uygun tabanca ve tüfek üretimini pandemi döneminde de sürdürerek 100 milyon TL'lik yatırımla üretim tesisi alanını 20 bin metrekareye çıkardı. Yaklaşık 250 kişinin istihdam edildiği tesiste seri üretime geçilen yerli silahların, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanı sıra başta ABD olmak üzere 52 ülkeye ihraç edildiği belirtildi.

Yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi veren Girsan Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Cürgül "Burada şu anda Yavuz 16 adıyla ve Girsan markasıyla yurtdışına üretiyoruz. Yavuz 16 bizim efsane markamızdır. Bunu yurt içi satışları için üretiyoruz. Şu anda burada yaklaşık 236 kişi çalışıyoruz. Üretimimizin büyük bölümü ihracat olarak gerçekleşiyor. Başta Amerika olmak üzere dünyada yaklaşık 52 ülkeye ihracat yapıyoruz. Genelde sivil piyasaya silah satışı yapıyoruz. Bunun yanı sıra bazı ülkelerde ihalelere giriyoruz. O ülkelerin kolluk kuvvetlerine tabanca temin ediyoruz. İnşallah kısa zamanda piyade tüfeği üretimine başlayacağız. Savunma sanayisinde yurt dışında bazı firmalar var. Onlarla iş birliği yapıp onlara parça üretmek istiyoruz. Bu üretim havacılık alanında olabilir" dedi.

Silah fabrikasında incelemelerde bulunan AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın ise istihdamın yanı sıra, teknoloji ve ihracatı destekleyen yatırımla güven duyduklarını söyledi. Aydın "Burada uzun namlulu yivsiz av tüfeklerin yanı sıra değişik ebat ve çaplarda tabanca imalatı yapılabiliyor. En büyük müşterilerden bir tanesinin de ABD ve Güney Amerika olduğunu biliyoruz. Gerçekten önemli bir şey. Giresun'dan yola çıkan sanayi ve sanayi ürünlerinin dünyanın öbür ucuna kadar ulaştığının fotoğrafını görmek bizi gelecek adına umutlandıran, sanayi adına heyecanlandıran gelişmelerdir. Ben emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Aynı zamanda hem istihdamı destekleyen hem teknolojiyi destekleyen hem de ihracatı destekleyen bu tür adımların ülkemiz adına ülkemiz adına bir çıkış noktası olmasını diliyorum. Yaklaşık olarak 50 dönüm alan içerisinde teknopark alanımız var burada. Teknoparkların önemi hem Ar-Ge çalışmalarının birlikte yürütüldüğü bir anlamda düşünce ve fikrin ön plana çıktığı ve atölyesinin kurulduğu, üretiminin yapıldığı bir alan olması bakımından önemlidir. Giresun Üniversitesi, Giresun 2. OSB ile birlikte yürütülen aynı zamanda bu yapının içerisinde sanayi ve ticaret odaları var. Onlarla birlikte yürütülen bu çalışma inanıyoruz ki bu tür yatırımların daha da büyümesine ve gelişmesine, teknolojik altyapı gerektiren yatırımların hızla büyümesini sağlayacaktır" diye konuştu.

Öte yandan tesislerde incelemelerde bulunan AK Parti Milletvekili Kadir Aydın, Yavuz 16 silahıyla atış yaparak test etti. - GİRESUN

Son dakika haberi... Giresun'dan 52 ülkeye silah ihracatı
Son dakika haberi... Giresun'dan 52 ülkeye silah ihracatı
Son dakika haberi... Giresun'dan 52 ülkeye silah ihracatı
Son dakika haberi... Giresun'dan 52 ülkeye silah ihracatı
Son dakika haberi... Giresun'dan 52 ülkeye silah ihracatı
Son dakika haberi... Giresun'dan 52 ülkeye silah ihracatı

Organize Sanayi Bölgesi, Bulancak, Giresun, Silah, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... Giresun'dan 52 ülkeye silah ihracatı - Son Dakika Ekonomi


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