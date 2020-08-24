Son dakika haberi... GİRESUN DHA EKİBİ,SELE TESLİM OLAN DOĞANKENT İLÇESİNE GİRDİ - Son Dakika

Selin vurduğu Giresun'da, kayıp 9 kişi aranıyor (6)

Giresun'da sel ve heyelanların vurduğu bir diğer nokta olan Doğankent ilçesinde büyük hasar oluştu. Yolu ulaşıma açılan ve DHA ekibinin ulaştığı ilçede cadde ve sokakların taşan yan derelerin sürüklediği balçıkla kaplandığı görüldü. Ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastığı ilçede selin izleri silinmeye çalışılıyor. Vatandaşlar iş yerlerini temizlemeye çalışırken, belediye görevlileri de cadde ve sokakları çamurdan arındırmaya çalışıyor. Harşit Çayı üzerinde kurulan Aslancık Barajı gölünün üzeri de derenin sürüklediği odun ve çöplerle kaplandı.

SEL EVİN DURVARLARINI YIKTI GEÇTİ

Doğankent ilçesi Deregözü Köyü de sel ve heyelanlardan en çok etkilenen yerlerden oldu. Yolun ulaşıma kapandığı köyde alt ve üst yapıda hasarlar oluştu. Deregözü Köyü Muhtarı Ekrem Günay'ın evine arka taraftaki pencereden giren sel suları duvarları yıktı, hasara yol açtı. Günay ve yakınları pencereden girdikleri evde 1,5 metreye ulaşan balçığı temizlemeye çalışıyor.

Deregözü Köyü Muhtarı Ekrem Günay suyun dağdan geldiğini belirterek, Pencereden sular içeri girdi. Duvarı yıktı geçti. Can kaybımız yok. Buna şükrediyoruz dedi. DAKİKALARLA KURTULDULAR

Deregözü köyünde Gülistan ve Enver Aslan çiftinin evi de sele teslim oldu. Sel anında bulundukları evden büyük bir gürültü üzerine çıkan çift, sele kapılmaktan son anda kurtuldu. Çiftin evden çıkmasıyla birlikte sel suları eve girdi, 2 metreye kadar yükseldi. Evdeki eşyalar da kullanılamaz hale geldi.

'ÇOK BÜYÜK KORKU YAŞADIK'

Gülistan Aslan da, Ben yatmıştım. Eşim bana 'kalk, kıyamet kopuyor' dedi. Kalktım, 'camiye kaçalım' dedim. Heyelan aniden geldi. Su içinde kaldık. Çok büyük korku yaşadık. Halen daha korkuyoruz dedi.

'KIYAMETİ YAŞADIK'

Evi selden hasar gören Şükriye Aslan ise, Gece bağıra bağıra evde kaldık. Bir yere gidemedik. Kıyameti yaşadık diye konuştu.