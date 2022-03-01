Son dakika haberi... Giresun merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haberi... Giresun merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu

01.03.2022 14:16
Son dakika haberi... Giresun merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu

Son dakika haberlerine göre Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce dolandırıcılık operasyonu düzenlendi.

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce dolandırıcılık operasyonu düzenlendi.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında kendilerini Cumhuriyet Savcısı ve Polis olarak tanıtarak ve isimlerinin FETÖ/PDY Terör Örgütü ile ilişkilendirildiğini söyleyerek korku ve panik oluşturmak suretiyle bir vatandaştan yüklü miktarda Döviz, Türk Lirası ve ziynet eşyası alarak il dışına kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik Giresun, Aksaray ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan müşterek operasyonlarda M.S. ve H.S. isimli şüpheliler üzerlerinde müştekiye ait bir miktar para ile Aksaray ilinde yakalandı ve Giresun'a gönderildi. Diğer şüpheli T.Y. ise Şanlıurfa'da yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan 3 şüpheliden M.S. ve H.S. "Nitelikli Dolandırıcılık Suçu" kapsamında sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi, T.Y. ise serbest bırakıldı. - GİRESUN

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Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Kaçakçılık, Giresun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Giresun merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu - Son Dakika


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