Son dakika haberi: Giresun'un Dereli ilçesine sel işte böyle geldi - Son Dakika

Son dakika haberi: Giresun'un Dereli ilçesine sel işte böyle geldi

Son dakika haberi: Giresun'da hafta sonu yaşanan şiddetli yağışlar sonrasında yaşanan selden en fazla etkilenen Dereli ilçesinde geçtiğimiz Cumartesi akşamı çekilen bir görüntü selin ilk anlarında yaşananları gözler önüne seriyor.

Giresun'da hafta sonu yaşanan şiddetli yağışlar sonrasında yaşanan selden en fazla etkilenen Dereli ilçesinde geçtiğimiz Cumartesi akşamı çekilen bir görüntü selin ilk anlarında yaşananları gözler önüne seriyor.

Günler öncesinde Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan sağanak yağış ve sel baskınları uyarısına rağmen metrekareye 137 kg yağışın düştüğü Dereli ilçesinin Akkaya Deresinin taşması sonucu Giresun tarihinin belkide en büyük sel felaketinin yaşanmasına neden oldu. İkametinin balkonuna çıkarak sosyal medya hesabından durum paylaşan bir vatandaş belki de afetin başlangıcını çektiğinin farkında değildi. "Dere geliyor" sözleri cep telefonu kamerasına yansıyan vatandaşın "Kaçın kaçın" uyarısı dikkat çekti.

Kısa sürede ilçenin 2 caddesindeki 212 dükkan ve işyeri sular altında kaldı, milyonlarca liralık maddi hasar meydana geldi.

(Candemir Sarı/İHA)

Son dakika haberi: Giresun'un Dereli ilçesine sel işte böyle geldi

Giresun, Dereli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 09:22

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Giresun'un Dereli ilçesine sel işte böyle geldi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

PIMCO'dan altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken tahmin: Ralli henüz sona ermedi F.Bahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan Kruse'ye FIFA lisans çıkarmadı Asistanı, Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığını doğruladı Hollanda ve Belçika'daki Koronavirüs vakaları kafalarda soru işaretleri yaratıyor 1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi Eşeğe çarpmamak isteyen sürücü canından oluyordu Adrese cevap veremeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 4 futbolcunun satışına onay verdi Apartman bahçesindeki kazıda 8 bin 500 yıllık insan iskeleti bulundu İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çöp dağları yanıtı: Bizi de bilgilendirsin gidip görelim Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı 6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı Beşiktaş Başkanı Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Ozan Tufan'ı istedi
Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım         
12:33
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti         
12:19
ABD'nin sağlık sistemini eleştiren Didem Uzel, Türkiye'ye dönüş yaptı ABD'nin sağlık sistemini eleştiren Didem Uzel, Türkiye'ye dönüş yaptı         
12:07
Atiye dizisinin merakla beklenen 2. sezon fragmanı yayınlandı Atiye dizisinin merakla beklenen 2. sezon fragmanı yayınlandı         
12:05
Bakanlık, annesinin uygunsuz paylaşımlarında kullandığı bebeği koruma altına alacak Bakanlık, annesinin uygunsuz paylaşımlarında kullandığı bebeği koruma altına alacak         
12:00
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Başakşehir'in yıldızı Visca ile buluştu Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Başakşehir'in yıldızı Visca ile buluştu         
11:55
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu         
11:15
Bakan Dönmez tartışmalara son noktayı koydu: Karadeniz'de bulunan gazı Türkiye Petrolleri çıkaracak Bakan Dönmez tartışmalara son noktayı koydu: Karadeniz'de bulunan gazı Türkiye Petrolleri çıkaracak         
11:13
Kılıçdaroğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili sessizliğini bozdu: Bizi sevindirir, memnun eder Kılıçdaroğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili sessizliğini bozdu: Bizi sevindirir, memnun eder         
11:13
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar         
11:11
Motosikletliye çarpıp kaçan sürücü trafikte terör estirdi Motosikletliye çarpıp kaçan sürücü trafikte terör estirdi         
10:58
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti         
10:41
4 gün önce kaybolan adam ailesi umudu kesmişken bulundu! Dut yiyerek hayatta kalmış 4 gün önce kaybolan adam ailesi umudu kesmişken bulundu! Dut yiyerek hayatta kalmış         
10:21
Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı! Kimsenin müdahale etmediği o anlar kamerada Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı! Kimsenin müdahale etmediği o anlar kamerada         
10:06
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi         
10:02
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler         
09:19
Koronavirüse karşı en riskli grupta olan eczacılara uygulanan şiddet kameraya yansıdı Koronavirüse karşı en riskli grupta olan eczacılara uygulanan şiddet kameraya yansıdı         
08:54
Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu         
08:40
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı         
08:23
Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı         
08:21
BM acı gerçeği ortaya koydu! Korona turizmde 1,2 trilyon dolar kaybettirecek BM acı gerçeği ortaya koydu! Korona turizmde 1,2 trilyon dolar kaybettirecek         
07:03
Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu         
05:55
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi         
23:24
Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şirin, yemek yediği restoranda silahlı saldırıya uğradı Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şirin, yemek yediği restoranda silahlı saldırıya uğradı         
22:28
Songül Karlı, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle beğeni topladı Songül Karlı, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle beğeni topladı         
21:58
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı         
21:16
Balıkesir'de bir kişi, koyunlar yüzünden tartıştığı komşusunu öldürdükten sonra intihar etti Balıkesir'de bir kişi, koyunlar yüzünden tartıştığı komşusunu öldürdükten sonra intihar etti         
20:35
Sokakta yürürken kafasına tabela düşen şahıs hastanelik oldu Sokakta yürürken kafasına tabela düşen şahıs hastanelik oldu         
19:14
YouTuber Enes Batur, yeni evine helikopter pisti yaptırdı YouTuber Enes Batur, yeni evine helikopter pisti yaptırdı         
18:21
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi         
16:54
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada         
16:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2020 15:45:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Giresun'un Dereli ilçesine sel işte böyle geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei