Son dakika haberi... Giresun Valisi Enver Ünlü: "Şuanda ilk bulgulara göre herhangi bir cinsel istismar ve cinayetten... - Son Dakika

Son dakika haberi... Giresun Valisi Enver Ünlü: "Şuanda ilk bulgulara göre herhangi bir cinsel istismar ve cinayetten...

Gelen son dakika haberine göre Giresun'un Bulancak ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve dün öğleden sonra cansız bedeni evine 7 km mesafede dere içinde bulunan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi olayı ile ilgili Giresun Valisi Enver Ünlü, olayla ilgili ilk bulgulara göre herhangi bir cinsel istismar ve cinayetten söz etmemiz...

Giresun'un Bulancak ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve dün öğleden sonra cansız bedeni evine 7 km mesafede dere içinde bulunan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi olayı ile ilgili Giresun Valisi Enver Ünlü, olayla ilgili ilk bulgulara göre herhangi bir cinsel istismar ve cinayetten söz etmemiz mümkün olmadığını belirterek "Kesin ölüm nedenini Adli Tıp Kurumu'nun vereceği kat-i yazılı rapor belirleyecek" dedi.

Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Hafter yanlılarıyla görüştü! Attığı tweet ile yine Türkiye'yi hedef aldı
Vakaların yüzde 53'ünün tespit edildiği İstanbul'da en riskli ilçeler belli oldu


"Bir vali olarak değil 3 tane kızı olan bir baba olarak konuşuyorum"


İlçenin İcilli köyünde katıldığı İkra Nur'un cenaze namazının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Vali Ünlü "Soruşturma başsavcılığımız tarafından yürütülüyor. Hepimiz çok üzgünüz. 7 yaşındaki bir evladımızı kaybettik. Ben de 3 tane kızı olan bir baba olarak konuşuyorum şuanda. Acımız büyük. Biz bu evladımızı yaklaşık 3 gün aradık. Tabiri caizse her taşın altına bakarak aradık. Maalesef cansız bedenini aileye teslim edebildik. Bende bir vali olarak değil her şeyden önce bir baba olarak huzurunuzdayım. Gerçekten ben de çok üzgünüm. Duygularımı ifade etmekte zorlanıyorum. Böyle bir ortamda, böyle bir durumda, bu ilde güzel umutlarla göreve başlamış olan bir valinin basın mensuplarının karşısına böyle bir acı olayla ilgili yorum yapmak gerçekten çok güç bir durum" diye konuştu.


"İlk bulgularda çocuğumuzun kesici, delici veya ateşli silahla öldüğüne dair hiçbir bulgu ve hiçbir bilgi yok"


"3 günlük arama tarama faaliyetinden sonra kızımın cansız bedenini hepinizin bildiği gibi dere yatağında bulduk" diyen Vali Ünlü "İlk bulgular çocuğumuzun kesici delici veya ateşli silahla öldüğüne dair hiçbir bulgu hiçbir bilgi yok. Şuan çok şükür herhangi bir ilk muayenede herhangi bir sıkıntı görülmüyor ama tabi sonucu Adli Tıp Kurumu'nun yazacağı göndereceği raporu sizlerle paylaşabilirim. Şunda söyleyebileceğim bu kadar, adli soruşturma devam ediyor. O konuda herhangi bir şey söyleyemem. Bu konular gizlidir biliyorsunuz. Şuanda ilk bulgulara göre herhangi bir cinsel istismar, cinayetten söz etmemiz mümkün değil. Çok şükür şimdilik bu bilgileri sizinle paylaşabilirim. Kesin sonucu adli tıp kurumun vereceğiz kat-i yazılı rapor belirleyecek" şeklinde konuştu.


"Şuanda olayla ilgili gözaltında kimse yok"


Olayla ilgili gözaltında kimse olup olmadığı ile ilgili soru üzerine ise Vali Enver Ünlü "Şuanda benim bildiğim yok. Bunu Cumhuriyet Başsavcımız sizinle paylaşılır adli soruşturma gizli yürütülüyor" derken, "Bulunduğu yerde daha önce arama yapılmışmıydı?" sorusu üzerine ise şunları söyledi:


"O bölgeyi arkadaşlarımız yaklaşık 400 hektara kadar geniş bir alanı taradılar. Burası evinin olduğu yere kuş bakışı 1 km ama 7-8 km uzaklıkta bir bölge. Arkadaşlarımız genişleterek sahayı aradılar taradılar. 3. gün o bölgeye ulaşabildiler. Bende hepsinin krokisi mevcut. Basın müdürlüğümüz aracılığı ile bunları paylaştık. İlk gün neresi arandı, ikinci gün neresi arandı hepsi bizim bültenlerimizde mevcut. Söyleyebileceklerim bu kadar. Hepimizin başı sağolsun." - GİRESUN

İkra Nur, Bulancak, Giresun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 15:54 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Giresun Valisi Enver Ünlü: 'Şuanda ilk bulgulara göre herhangi bir cinsel istismar ve cinayetten... - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

22:37 Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi 21:46 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Teknik direktör konusunda bir kişiye odaklandık 21:33 Cezaevinden izinli çıkan şahıs, eski karısı tarafından sokak ortasında başından silahla vuruldu 21:25 Soylu, HDP'li Buldan'ın La Casa De Papel paylaşımına Dağ 2'den alıntıyla yanıt verdi 20:58 Bahçeli'nin sosyal medya kararından sonra MHP'liler hesaplarını askıya alıyor 20:34 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz 20:24 Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, "Yeni dönemde okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi 20:16 Cem Yılmaz, Netflix'le arayı düzeltti 19:56 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı 19:53 Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı 19:38 Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı 18:24 Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest bırakıldı 18:20 Yaz ortasında sıcaklar kavururken Süphan beyaza büründü 17:54 Son Dakika: ABD'den tartışma yaratacak Ayasofya çıkışı: Müze olarak kalsın 17:37 Polisten kaçan lüks aracın kaza anı kameraya yansıdı
Para için arkadaşını testereyle doğrayan yabancı uyruklu şahsa müebbet hapis cezası verildi
16:25
Evinden cephanelik çıkan şahıs, "koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı
15:45
Öldürülen işitme engelli gencin ağabeyi konuştu: "Beni kurtarın" bile diyemeyecek bir çocuktu
14:58
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
14:54
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak
14:47
Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
14:29
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
14:02
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
11:20
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
11:14
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
09:16
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
07:29
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 22:47:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Giresun Valisi Enver Ünlü: "Şuanda ilk bulgulara göre herhangi bir cinsel istismar ve cinayetten... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]