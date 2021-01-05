Giresunspor Kulübü Başkanı Karaahmet: "Verilen savaş ve mücadeleyle lider konumdayız" - Son Dakika

Giresunspor Kulübü Başkanı Karaahmet: "Verilen savaş ve mücadeleyle lider konumdayız"

05.01.2021 11:19

TFF 1. Lig'in ilk yarısını lider bitiren Giresunspor'da, kulüp başkanı Hakan Karaahmet, yüksek maliyetli bir takım olmamalarına karşın heyecan, verilen savaş ve mücadeleyle lider konumda olduklarını söyledi.

TFF 1. Lig'in ilk yarısını lider bitiren Giresunspor'da, kulüp başkanı Hakan Karaahmet, yüksek maliyetli bir takım olmamalarına karşın heyecan, verilen savaş ve mücadeleyle lider konumda olduklarını söyledi.

Ligin ilk yarısında aldıkları başarılı sonucu AA muhabirine değerlendiren Karaahmet, göreve geldiklerinde Giresunspor'un ciddi anlamda finansman sorunları olduğunu belirtti.

Futbol takımlarının yönetim biçimlerinde genel bir problem olduğunu savunan Karaahmet, finansman modellemesi doğru olmadığı takdirde her işletmenin batmaya mahkum olduğunu ifade etti.

Karaahmet, Giresunspor'un takım kadrosunu kurarken, "Biz doğru takım olmalıyız ve doğru bütçeyle yapmalıyız." düşüncesini ilke edindiklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Yüksek bütçeli kurduğunuz takımlar sonra yönetilemez hale gelebilir çünkü para bazen her sorunu çözmüyor. Paranın dışında önemli etkenler var. Bunu ön planda tutarak en ekonomik ama en karakterli, en fedakar, en savaşçı takımı kurmayı hedeflemiştik ve de çok şükür ona ulaştığımızı görüyoruz. Çünkü 17 maç sonrası Giresunspor tarihinde ilk defa lider bitirdiği ilk yarı var. Bu, bizi son derece mutlu ediyor."

Bunu çok büyük bütçelerle yapmadıkları için mutlu olduklarını dile getiren Karaahmet, "Bunu çok büyük bütçelerle yapmak, bizden sonrakilere borçlar bırakmak, kulübün altına dinamit koymak olurdu. Bu yüzden hem planladığımız gibi, hem de istediğimiz gibi gitti." ifadelerini kullandı.

"Futbol 90 dakikayla sınırlı değil"

Kendilerinin hep ayakları yere basan, inanan ve aynı havayı teneffüs edilebilecek bir takıma sahip olmaları gerektiğinden yola çıktıklarına işaret eden Karaahmet, şunları kaydetti:

"Yoksa başarıyı sağlayamayız diye düşündüm, nitekim bunda da haklı olduk, tam anlamıyla bir takım olduk. Futbol 90 dakikayla sınırlı değil, biz bunun yanında 4-5 aylık süreci de çok doğru geçirdik, her anlamda, her sorunda açık, net adaletli bir yönetim sergilemeye çalıştık. Onlar da bize inandılar, sahada üzerlerine düşeni yaptılar ve Giresunspor'u bu yerlere getirdiler."

Oyuncularla çok iyi ilişki içerisinde olduklarını ifade eden Karaahmet, "Ben orada otururken onlar benim kalbimin attığı gibi sahada kalbinin attığını ve gol attıklarındaki o heyecanı bize bakışlarını hissetmeye başladık. Futbolcularla elektriğimiz çok iyi tuttu, zaten önemli olan bunu yakalamak. Bunu parayla yapamazsınız, yapılamadığı da birçok takımda görünüyor." diye konuştu.

"Biz takım olmayı başardık"

Karaahmet, "Biz takım olmayı başardık, zaten en çok takdiri de burada aldık. Futbol takımları arasında maliyet olarak ligde biz 8'inci sıradayız ama heyecan, verilen savaş ve mücadeleyle lider konumdayız çünkü orayı yakalamak lazım, o başka bir şey. Bu kulübün temizlikçisinden, çaycısından herkesin inanmasıyla olan bir şey. Tüm çalışanlarımız ve kamuoyu bu bütünlüğü sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

Futbolcuların şu anda Giresun'da mutlu olduğunu aktaran Karaahmet, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu söyletebiliyorsak bu bizim için büyük mutluluk zaten sahada da o mücadele ortaya çıkıyor. Giresunspor sadece futbol değil başka bir mücadele veriyor, zaten sahaya yansıyan da o. Ne oluyor diyorlar? Evet güzel şeyler oluyor, içten ve kalpten, yüreğiyle oynayan bir takımımız var. Çok şükür bu bütünlüğü inşallah bozmadan devam etmeyi umuyorum."

"Ben şampiyon olacağım demeyle olunmuyor"

Hakan Karaahmet, tüm şehrin 44 yıllık Süper Lig özleminin sona ermesini istediğini vurgulayarak, "Bu hepimizin istediği bir şey ama 'Ben şampiyon olacağım.' demeyle olunmuyor. Biz doğru işleri yapalım, hakkımız olanı alalım, onu hak etmek için çalışalım, birbirimize karşı samimi ve adaletli olalım o zaman bu başarı bizi mutlaka bizi bir yere götürecektir ve başarı kendiliğinden gelecektir." yorumunda bulundu.

Giresunspor Kulübü Başkanı Karaahmet: Verilen savaş ve mücadeleyle lider konumdayız
Giresunspor Kulübü Başkanı Karaahmet: Verilen savaş ve mücadeleyle lider konumdayız
Giresunspor Kulübü Başkanı Karaahmet: Verilen savaş ve mücadeleyle lider konumdayız
Giresunspor Kulübü Başkanı Karaahmet: Verilen savaş ve mücadeleyle lider konumdayız

Futbol Federasyonu, Hakan Karaahmet, Giresunspor, Savaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Giresunspor Kulübü Başkanı Karaahmet: 'Verilen savaş ve mücadeleyle lider konumdayız' - Son Dakika Spor


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