Son dakika haberi... Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu: "Taraftarımızın desteği çok önemliydi ve bunun kaybını... - Son Dakika

Son dakika haberi... Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu: "Taraftarımızın desteği çok önemliydi ve bunun kaybını...

Son dakika haberlerine göre Giresunspor'un Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Adanaspor maçı öncesi devam eden antrenmanlarda futbolcuların özverili çalışmalarından son derece memnun olduğunu dile getirdi.

Son dakika haberi... Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu:

Giresunspor'un Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Adanaspor maçı öncesi devam eden antrenmanlarda futbolcuların özverili çalışmalarından son derece memnun olduğunu dile getirdi.


TFF 1. Lig takımlarında Giresunspor'un Teknik Direktörü Hakan Kutlu, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Korona virüs salgını öncesi yakalanan başarıya vurgu yaparak oynanan son 4 maçta 10 puan topladıklarını belirtti.


Teknik Direktör Kutlu, liglerin devam ettirilmesi kararının ardından başlayan çalışmalardan memnun olduğunu dile getirerek "Yaklaşık 1 aydır antrenmanlarımızı yapıyoruz ve futbolcularımız son derece özveriyle çalışıyor. Hem taktiksel hem de fiziksel anlamda iyi çalıştığımızı ve bayağı bir yol aldığımızı düşünüyorum. Önümüzde Adanaspor maçı ve maça kadar da bir haftalık bir süreç var. Bu süreçte de çalışmalarımızı sürdürerek mental, taktiksel ve fiziksel anlamda daha hazır hale geleceğiz" dedi.


Kutlu, liglere ara verilen dönemde sürekli liglerin oynatılması gerektiğini savunduklarını belirterek "Bunu Türk Futbolu'na bir hizmet olarak görüyorum. Kulüplerimiz zaten çok büyük borçlar altında eğer oynanmasaydı maalesef gelir olmadığı için bu borçlar giderek artacaktı ve bu da önümüzdeki yıllarda takımlarımıza büyük yaralar açacaktı. Biz zaten oynanması taraftarıydık. Normalleşme süreci başladıktan, tüm işyerleri açıldıktan sonra oynamamak bencilce bir davranış olurdu ki zaten kulüpleri de sadece futbolcu ve teknik ekip olarak düşünmemek gerekli. Burada çalışıp evine ekmek götüren onlarca emekçi için de kulüplerin varlığının devam etmesi ve sağlıklı bir mali yapıyı korumasının çok önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.


Teknik Direktör Kutlu, ayrıca taraftar desteğinin önemine vurgu yaparak "Bu süreç bize ne kaybettirdi diye soracak olursanız eğer bizim kendi sahamızda 5 tane maçımız var. Bu maçlarda taraftarımızın desteği çok önemliydi ve bunun kaybını yaşayacağız. Fakat onların da manevi olarak bizim yanımızda olduklarını bilmek bize ayrı bir güç verecek. 7 maçlık bir periyoda gireceğiz. Diğer takımlardan 1 maç fazla avantajımız var. İnşallah kalan maçlarımıza iyi bir şekilde başlayıp, yine aynı şekilde bitiririz. Daha sonra ise play-offa girip oyuncularımız ve yönetimimizle takımımızı en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Hakan Kutlu, Giresunspor, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 11:18 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi... Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu: 'Taraftarımızın desteği çok önemliydi ve bunun kaybını... - Son Dakika Spor
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