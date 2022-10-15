Son dakika haberi! Girit Adası'nı sel vurdu: 1 ölü, 3 kayıp - Son Dakika
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Son dakika haberi! Girit Adası'nı sel vurdu: 1 ölü, 3 kayıp

15.10.2022 16:36

Gelen son dakika haberlerine göre - Girit Adası'nı sel vurdu: 1 ölü, 3 kayıp Yunanistan'ın Girit Adası'nda etkili olan aşırı yağışın yol açtığı sel felaketinde 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişinin kayıp durumda olduğu belirtildi.

- Girit Adası'nı sel vurdu: 1 ölü, 3 kayıp

GİRİT - Yunanistan'ın Girit Adası'nda etkili olan aşırı yağışın yol açtığı sel felaketinde 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişinin kayıp durumda olduğu belirtildi.

Yunanistan'ın turizm merkezi ve en büyük adası Girit'in Kandiye kentinde etkili olan şiddetli yağış, sel felaketini beraberinde getirdi. Cadde ve sokaklar göle dönerken, yüzlerce ev ve iş yeri de sular altında kaldı. Kandiye'deki Malevizi Belediyesi'ne bağlı Agia Pelagia bölgesinde aracı sürüklenen ve dışarı çıkamayan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı. Ayrıca 1'i çocuk olmak üzere toplam 3 kişinin de kayıp durumda olduğu belirtildi. Kayıp şahısların aranması için havadan ve karadan arama çalışmaları sürdürülürken, havalanan kurtarma helikopterinin kötü hava şartları nedeniyle acil iniş yaptığı öğrenildi. Kandiye Belediyesi, kullanıma uygun tüm yolların ambulans, itfaiye ve acil durum araçları dışındaki araçlara kapatıldığını duyurdu.

Selden etkilenen Kandiye Uluslararası Havalimanında da operasyonlar durduruldu. Havaalanı yetkilisi Giorgos Pliakas, uçuşların ne zaman başlayacağının belirsiz olduğunu aktardı.

Yağış devam edecek

Yunan Meteoroloji Enstitüsünden Meteorolog Manolis Lekkas yaptığı açıklamada, yağışın 12 saat boyunca devam edebileceğini ve halkın gerekmedikçe dışarı çıkmaması gerektiğini belirtti. Yağışların adanın doğusunda etkili olacağını aktaran Lekkas, Resmo ve Hanya şehirlerinin de büyük risk taşıdığının altını çizdi.

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Kaynak: İHA

Girit Adası, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Girit Adası'nı sel vurdu: 1 ölü, 3 kayıp - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Girit Adası'nı sel vurdu: 1 ölü, 3 kayıp - Son Dakika
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