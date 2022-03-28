Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Bakanlık olarak Türkiye'nin yatırım imkanlarını, fırsatlarını ve potansiyelini artırmak için ulusal ve uluslararası anlamada çok kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Afyonkarahisar Valiliğince bir otelde düzenlenen "Gizemli Şehir Afyonkarahisar Uluslararası Yatırım" kongresi, yerli ve yabancı çok sayıda şirket ve temsilcilerinin katılımı ile başladı.

Varank, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, geniş üretim imkanları, kalifiye iş gücü, stratejik konumu, modern lojistik altyapısı ve her ihtiyaca cevap verebilecek altyapısıyla, teşvik paketleriyle uluslararası doğrudan yatırımcılar nezdinde ciddi bir cazibe merkezi olduğunu söyledi.

Ülkenin 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,3 milyarlık nüfusa ve 26 trilyon dolarlık dev bir pazara ulaşma imkanına sahip olduğunu belirten Varank, "Biz de Bakanlık olarak Türkiye'nin yatırım imkanlarını, fırsatlarını ve potansiyelini artırmak için ulusal ve uluslararası anlamada çok kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Türk inşaat ve gayrimenkul sektörü çok canlı ve lokomotif sektörlerden biri. Bu anlamda inşaat sektörü dünyada gururumuz olurken, ülke ekonomisini domine eden en önemli sektörlerin başında geliyor." diye konuştu.

Bugün Türkiye'nin, inşaat sektöründe dünyanın ikinci büyük ülkesi konumunda yer aldığını kaydeden Varank, şöyle devam etti:

"Dünyanın en büyük 250 müteahhidi listesinde Türkiye, Çin'den sonra 44 müteahhitle ikinci, ABD ise üçüncü sırada yer almaktadır. Yine müteahhitlik hizmetlerinde ülke malzeme ve inşa kalitesinde de ileri bir konumda. Stratejik konumu ve 83 milyon nüfusuyla Türkiye, güçlü inşaat sektörünü, giderek büyüyen ticari ve sınai üretimiyle bir araya getirerek, gayrimenkul geliştiricileri ve yatırımcılarına çok güzel imkanlar sunmaktadır. Özellikle İstanbul'da hayata geçirdiğimiz kentsel dönüşüm çalışmaları ve mega projeler yakın gelecekteki birçok faaliyete yön verecektir. Türkiye emlak pazarında satılan toplam konut sayısı 2020 yılında 1,5 milyona ulaşmıştır. 2012 yılında mütekabiliyet yasasının kaldırılması ile yabancılara gayrimenkul satışları da artmaya başlamıştır. Türkiye, son 20 yılda, dünyada başka örneği olmayan bir başarıya imza atmış, sayısı 1,2 milyona yaklaşan konut üretmiştir."

"2035 yılına kadar ülkemizde kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir bina kalmayacak"

Bakanlığa bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Emlak Konut Genel Müdürlüğüyle, Türkiye'nin geleceğini inşa ettiklerini ifade eden Varank, "TOKİ'nin ürettiği sosyal konutlarla birlikte 2012 yılından bu yana tam 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Şu anda Türkiye genelinde sahada 350 bin kentsel dönüşüm ve sosyal konutun inşası devam ediyor. 2035 yılına kadar ülkemizde kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir bina kalmayacak." diye konuştu.

Kongrenin yarın sona ereceği bildirildi.