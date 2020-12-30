Son dakika haberi! 'Gizli hazine' Darkale, salgın sonrası turizme hazır - Son Dakika

Son dakika haberi! 'Gizli hazine' Darkale, salgın sonrası turizme hazır

30.12.2020 08:28
Son dakika haberi! 'Gizli hazine' Darkale, salgın sonrası turizme hazır, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre MANİSA'da, geleneksel Türk evi mimarisine sahip yapılarıyla dikkati çeken ve vadiden geçilerek ulaşıldığı için 'gizli hazine' olarak nitelendirilen Darkale Mahallesi'nin koronavirüs salgını sonrası, turizmde hak ettiği yere gelmesi için çalışmalar sürüyor.

MANİSA'da, geleneksel Türk evi mimarisine sahip yapılarıyla dikkati çeken ve vadiden geçilerek ulaşıldığı için 'gizli hazine' olarak nitelendirilen Darkale Mahallesi'nin koronavirüs salgını sonrası, turizmde hak ettiği yere gelmesi için çalışmalar sürüyor.

Manisa'da kömür denince ilk akla gelen merkezlerden Soma'da 2000 yılı aşan tarihi, Osmanlı mimarisine sahip evleri ve yaşatılan gelenekleriyle Darkale Mahallesi, koronavirüs salgını sonrası, turizmde hak ettiği yere gelmek istiyor. Derince bir vadinin içinde sırtını kayalık dağlara yaslamış 'Tarhala' olarak da bilinen Soma'ya 3 kilometre mesafedeki 800 haneli Darkale Mahallesi'nin tarihi Bergama Krallığı'na kadar uzanıyor. Bizans ve Osmanlı döneminde de önemli bir yerleşim birimi olan mahalle, Safranbolu, Beypazarı evleri gibi yapıları ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini hayran bırakıyor. Tarih, yürüyüş, kaya tırmanışı ve fotoğraf meraklısı turistlerin ilgisini çekebilecek birçok güzellik barındıran mahallede, 1980'li yıllarda başlayan göç nedeniyle 60'a yakın kişi yaşamını sürdürüyor.

BİR GRUP GÖNÜLLÜNÜN ÇABASI SONUÇ VERDİMahallede yaşamını sürdüren bir grup gönüllü, kurdukları Darkale Doğa Koruma ve Yaşatma Derneği ile tarihi yapıları korumak ve yaşatmak için mücadele veriyor. Gönüllülerin, başlattığı 'Darkale Yenileme ve Yaşatma Projesi, Manisa Valiliği, Soma Kaymakamlığı, Soma Belediyesi, Soma Ticaret ve Sanayi Odası'nın desteğiyle meyvesini vermeye başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca kentsel SİT alanı ilan edilen Darkale'de, restorasyon çalışmaları devam ediyor. Son dönemlerde ağırladığı ziyaretçi sayısıyla popüler olmaya başlasa da koronavirüs pandemisi nedeniyle eski yalnızlığına dönmüş görünen Darkale, süren restorasyon çalışmaların ardından cazibe merkezi olması hedefleniyor.'MAHALLEMİZ DOĞA SPORLARININ ALANINA DA GİRMEKTE'Darkale Doğa Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Küçükkayapalı, "Darkale, yaklaşık 2000 yıllık bir tarihe sahip. Mahallenin tamamının bulunduğu yer, Bergama Krallığı'na kadar uzanıyor. Darkale'de çeşitli çalışmalar yaparak farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Ancak mahallemizin büyük bir bölümü SİT alanı olduğundan, devlet desteği olmadan herhangi bir şey yapmamız söz konusu değil. Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Soma Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 15'inci yüzyıldan kalma hamam ortaya çıkarıldı. Mahallemiz doğal, tarihi ve dokusunu koruyan bir yapıda. Mahallemizde doğa sporları, dağcılık, yürüyüş ve bisiklet sürücülerinin ilgi alanına girmektedir. Pandemi öncesinde birtakım çalışmalara başladık, ancak salgın ülkemizi etkilediği gibi mahallemizi de çok etkiledi. Mahallemiz salgın sonrasında ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Burada yaşamını sürdüren vatandaşlarımızın çoğunun Soma'da veya dışarıda da evleri var. Yaz dönemi ve temiz hava almak için geliyorlar" diye konuştu.Kırkağaç'tan Darkale'ye su almaya gelen ziyaretçilerden Nevzat Kara, "Yazın buranın çok güzel bir havası olur, serin olur ve gelen ziyaretçilerle birlikte kalabalık olur. Soma'ya uğradığımız zaman buraya da sık sık geliyoruz" diye konuştu.

Darkale Mahallesi'nde oturan Süleyman Uğur, "Mahallemizin çok sayıda ziyaretçisi var. Koronavirüs sebebiyle ziyaretler durdu. Salgın sonrası mahallemizin gelişmesi açısından ziyaretçilerimizi bekliyoruz" diye konuştu.


Son dakika haberi! 'Gizli hazine' Darkale, salgın sonrası turizme hazır
Son dakika haberi! 'Gizli hazine' Darkale, salgın sonrası turizme hazır
Son dakika haberi! 'Gizli hazine' Darkale, salgın sonrası turizme hazır
Son dakika haberi! 'Gizli hazine' Darkale, salgın sonrası turizme hazır
Son dakika haberi! 'Gizli hazine' Darkale, salgın sonrası turizme hazır
Son dakika haberi! 'Gizli hazine' Darkale, salgın sonrası turizme hazır
Son dakika haberi! 'Gizli hazine' Darkale, salgın sonrası turizme hazır
Son dakika haberi! 'Gizli hazine' Darkale, salgın sonrası turizme hazır
Son dakika haberi! 'Gizli hazine' Darkale, salgın sonrası turizme hazır
Son dakika haberi! 'Gizli hazine' Darkale, salgın sonrası turizme hazır
Son dakika haberi! 'Gizli hazine' Darkale, salgın sonrası turizme hazır
Son dakika haberi! 'Gizli hazine' Darkale, salgın sonrası turizme hazır
Son dakika haberi! 'Gizli hazine' Darkale, salgın sonrası turizme hazır
Son dakika haberi! 'Gizli hazine' Darkale, salgın sonrası turizme hazır
Son dakika haberi! 'Gizli hazine' Darkale, salgın sonrası turizme hazır

Koronavirüs, Darkale, Manisa, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! 'Gizli hazine' Darkale, salgın sonrası turizme hazır - Son Dakika


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