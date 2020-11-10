Son dakika haberi... GKV'de anılarla Atatürk fotoğrafları sergisi açıldı - Son Dakika

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82'nci yıldönümü anısına GKV Özel Okulları Görsel Sanatlar Zümresi tarafından hazırlanan "Anılarla Atatürk Fotoğrafları" sergisinin açılışını GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy yaptı. Ersoy açılış sonrası öğrencilerle sohbet ederek sergi hakkında bilgi aldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82'nci yıldönümü anısına GKV Özel Okullarından bir birinden farklı anma etkinlikleri gerçekleştirilirken, GKV Görsel Sanatlar Zümresi tarafından hazırlanan ve Atatürk'ün yaşamından kesitlerin yer aldığı toplam 43 eserin yer aldığı "Anılarla Atatürk Fotoğrafları" Sergisi GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy, GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla ziyarete açıldı. Covid-19 tedbirleri dikkate alınarak düzenlenen sergi açılışını gerçekleştiren Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy, serginin hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilerle sohbet ederek sergide yer alan fotoğraflar hakkında bilgiler aldı. Sergide yer alan eserler kadar serginin dekorasyonu ve mekanın günün anlamına uygun bir şekilde hazırlanması da ilgi gördü. Atatürk'ün doğumundan, vefatına kadar olan yaşamıyla ilgili bir birinden farklı fotoğrafların yer aldığı serginin 20 Kasım tarihine kadar GKV Özel Okullarında ziyarete açık olacağı öğrenildi. - GAZİANTEP