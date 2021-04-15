TFF 1. Lig takımlarından R.H. Bandırmaspor'da ligin bitimine sayılı günler kala Kulüp Başkanı Onur Göçmez düzenlediği basın toplantısı ile basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bandırmaspor'da 17 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan kongre öncesinde ligin bitimine sayılı günler kala kameraların karşısına geçen Başkan Onur Göçmez, şehrin destek vereceği, maddi desteği güçlü bir yönetim kurulu oluşması halinde göreve devam edeceğini ifade etti.

Sözlerine basın mensuplarına teşekkür ederek başlayan Göçmez, sezon boyunca yönetim kurulunun yaptığı çalışmalardan bahsetti. Başkan Göçmez, eski Teknik Direktör Serdar Bozkurt ile ilgili dosya konusunda mahkeme kararının kulüp lehine oluştuğunu ve talep edilen rakamın çok altında bir ödeme yapacaklarını ifade etti.

"Altyapıdan üç oyuncu seneye on sekiz kişilik kadroda"

Başkan Onur Göçmez, Bandırmaspor'un 3. Lig'in kapısından dönen bir kulüp olduğunu belirterek, "97. dakikada o golü atamasaydık 25 milyon TL borçla 3. Lig'e düşüyorduk. Şimdi 1. Lig'de iyi bir yerdeyiz. Play Off'tan bahsetmeye başladık. Ama sonuçta açık ara ligde kalma hedefimize ulaştık. Kulübü yönetim kurulundaki arkadaşlarımla birlikte sportif, tesisleşme ve ekonomik anlamda iyi yönettik. Özel hayatlarımızdan, aile hayatlarımızdan ve iş hayatlarımızdan ödün verdiğimiz günler oldu. Bu yıl yüzde 80 oranında kadroyu koruduk. Yabancı transferler yaptık. Bu transferlerden beklediğimiz sonuçları aldık ya da alamadık. Lig başında başarısız sonuçlar nedeniyle teknik direktörümüzle ayrıldık. Erkan Sözeri ile anlaştık. Sonuçta istediğimiz hedefimize ulaştık. Altyapımızdan seneye üç gencimizi on sekiz kişilik kadromuzda göreceksiniz. Değişim başlıyor Bandırmaspor adına. Köklerimize dönüyoruz" dedi.

"Önümüzdeki sezon kurtlar sofrası"

Bandırmaspor'un önümüzdeki sezon da TFF 1. Lig'de mücadele edeceğini ve kurtlar sofrası gibi bir lig olacağını değerlendiren Göçmez, "Yukarıdan dört takım düşüyor. Bunlar güçlü olan takımlar. Alttan Eyüp ve Manisa gibi köklü kulüpler geldi. 4 tane zayıf takım ligden düşecek. Mücadele eden genç ve dinamik bir takım kurmamız gerekiyor. Aksi durumda zor günler geçirebiliriz. Kemikleşmiş kadro korunarak takviye transferler yapılmalıdır" diye konuştu.

Göçmez bir şartla aday

Onur Göçmez, şehrin destek vereceği, maddi desteği güçlü bir yönetim kurulu oluşması halinde göreve devam edeceğini ifade etti. Göçmez, "Önümüzdeki sezonda çok fazla maddi desteğe ihtiyacımız var. Çok fazla strateji oyununa ihtiyacımız var. Çok büyük bir mücadeleye ihtiyacımız var. Çok tehlikeli bir sezon. Düşüncem şu. Bugünden itibaren bir hafta içerisinde bir yönetim kurulu oluşturmaya çalışacağım. Eğer bu yönetim kurulu önümüzdeki sezon için hem maddi anlamda hem de emek gücü anlamında bu savaşı verebilecek seviyede olursa bu işe devam edeceğim. Çünkü benim buradaki arkadaşlarıma sözüm var. Ben Bandırmaspor taraftarıyım. Benim gönlüm el vermiyor. Bunun da büyük bir mesaj olması lazım. Gerçekten Bandırmaspor'un bayrağı düştüğü zaman bayram yapacak insanlar var ve siz bu insanları burada yaşatıyorsunuz. Çok net, kusura bakmayın. Bandırmaspor büyük bir çınardır ama ne yazık ki bu büyük çınarın köklerini Bandırma'da yaşayan bazı insanlar kesiyorlar. Benim burada olmamı hazmedemeyen, beni sevmeyen insanlar var. Hakkımda konuşanlar var. Ama ben öyle bir adam değilim. Ben strateji ile iş yöneten, duruşu ile hayat anlayışı ile ve geleceğe bakışı ile farklı bir insanım. Beni farklı kılan da beni destekleyen yönetim kurulu arkadaşlarım ve Bandırmaspor taraftarıdır" açıklamasını yaptı.

Bütçe gelecek yıl yüzde 15 artar

Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez takım olarak bu yıl 23 milyon TL'lik bir bütçe oluşturduklarını ve bundan şu ana kadar 3 milyon TL gibi bir rakamın kaldığını ifade ederek, "Önümüzdeki sezonun bütçesinin ben yüzde 15-20 daha yüksek olması kanaatindeyim. Çünkü yukarıdan ve aşağıdan gelecek takımlar ligde kalmak istiyorsak ve play off'u da hedeflemek istiyorsak bu bütçenin 35-40 milyona tekabül etmesi gerekiyor. Bizim iddia gelirimiz yok, bize gelmiyor. Naklen yayın gelirlerinin temlikleri bana geliyor. Ben kulübe veriyorum. Onu da söyleyelim bazen diyorlar neden temlik koydu. Yoksa bugün 2. Lig'de hangi başkanla yola devam edeceğimizi konuşuyor olurduk. Bu bütçenin 5 milyona yakınını yönetim kurulundan, sponsorluk ve bağışlardan 10 milyon TL bulmamız lazım. Naklen yayınlardan gelecek paranın yüzde 50'si borçlara gidecek ama oradan da 7,5 milyon TL gibi bir gelir planlıyoruz. Benzinlikten gelecek para var ama bu konuda desteklerinize ihtiyacımız var. Oradan gelecek para geçmiş borçlara gidecek" diye konuştu. - BALIKESİR