Son dakika haberi | Göçük altında kalan baba oğul hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi | Göçük altında kalan baba oğul hayatını kaybetti

31.10.2020 21:05
Son dakika haberi | Göçük altında kalan baba oğul hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika haberler: Kahramanmaraş'ta su kuyusu kazarken göçük altında kalan baba ve oğlu hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta su kuyusu kazarken göçük altında kalan baba ve oğlu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat İlçesi Kurucuova Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kendilerine ait olan arazide su kuyusunda çalışmasında yapan Baba Mikail Bayır (50), Cuma Bayır (25), çalıştıkların alanda toprak kayması olması sonucu göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir itfaiye ile AFAD ekipleri yaptıkları çalışma ile göçük altında kalan baba ve oğlunun cansız bedenini çıkardı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Son dakika haberi | Göçük altında kalan baba oğul hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Göçük altında kalan baba oğul hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Göçük altında kalan baba oğul hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Göçük altında kalan baba oğul hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Göçük altında kalan baba oğul hayatını kaybetti

Kahramanmaraş, Onikişubat, Göçük, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Göçük altında kalan baba oğul hayatını kaybetti - Son Dakika


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