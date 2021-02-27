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Ölü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Gökçeada'da alabora olan teknedeki 5 kişiden 1'i öldü, 2'si kurtarıldı, 2'si aranıyor (5) BELEDİYE BASKANI ÜNAL ÇETİN'DEN AÇIKLAMA - Son Dakika

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