Son dakika haberi! Gökpınar Gölü'ne dalan AFAD'ın balık adamları su altında Türk bayrağı açtı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Gökpınar Gölü'ne dalan AFAD'ın balık adamları su altında Türk bayrağı açtı

12.03.2022 13:48

Son dakika gündem haberi... Sivas'ta AFAD İl Müdürlüğünün balık adamları, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümünde Gökpınar Gölü'ne dalarak su altında Türk bayrağı açtı.

Sivas'ta AFAD İl Müdürlüğünün balık adamları, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümünde Gökpınar Gölü'ne dalarak su altında Türk bayrağı açtı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla AFAD İl Müdürlüğü tarafından Gökpınar Gölü'nde dalma faaliyeti gerçekleştirildi.

Turkuaz rengiyle doğal akvaryumu andıran göle dalan balık adamlar, su altında Türk bayrağı açtı.

Etkinliğin sosyal medyada paylaşılan görüntüsü beğeni topladı.

Son dakika haberi! Gökpınar Gölü'ne dalan AFAD'ın balık adamları su altında Türk bayrağı açtı
Son dakika haberi! Gökpınar Gölü'ne dalan AFAD'ın balık adamları su altında Türk bayrağı açtı
Son dakika haberi! Gökpınar Gölü'ne dalan AFAD'ın balık adamları su altında Türk bayrağı açtı

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İstiklal Marşı, Türk Bayrağı, AFAD, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Gökpınar Gölü'ne dalan AFAD'ın balık adamları su altında Türk bayrağı açtı - Son Dakika


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