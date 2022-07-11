Son dakika haberi: Göksu Çayı'na giren Ömer öldü, kardeşi kurtarıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Göksu Çayı'na giren Ömer öldü, kardeşi kurtarıldı

11.07.2022 14:19
Son dakika haberi: Göksu Çayı'na giren Ömer öldü, kardeşi kurtarıldı

Son dakika gelişmesine göre ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde serinlemek için Göksu Çayı'na giren Suriye uyruklu Ömer Yusuf (22) yaşamını yitirdi, kardeşi Suad Yusuf 16) kurtarıldı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde serinlemek için Göksu Çayı'na giren Suriye uyruklu Ömer Yusuf (22) yaşamını yitirdi, kardeşi Suad Yusuf 16) kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Kızılin Mahallesi'nde meydana geldi. Piknik yapmak için Göksu Çayı'na giden Suriyeli Ömer Yusuf ile kardeşi Suad Yusuf  serinlemek için suya girdi. İddiaya göre, baraj kapaklarının açılmasıyla çayın debisi yükselince iki kardeş suda mahsur kaldı. Çığlıkları duyan çevredekilerin yardımıyla Suad Yusuf kurtarılırken, Ömer Yusuf suda kayboldu.Bölgeye sevk edilen Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıç polisleri ve Jandarma'nın saatlerce süren arama çalışmalarının ardından Ömer Yusuf'un cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin incelemesinin ardından Ömer Yusuf'un cesedi otopsi için Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


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Kaynak: DHA

Adıyaman, Suriye, Göksu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Göksu Çayı'na giren Ömer öldü, kardeşi kurtarıldı - Son Dakika

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