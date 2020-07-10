Son dakika haberi... Göksu: Sen özgürce yaşa diye insanlar canını vermiş - Son Dakika

ESENLER Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "15 Temmuz'u diliyle söyleyenlerle, 15 Temmuz'u ruhuyla yaşayanlar arasındaki farkı da bu millet çok aleni şekilde görüyor" dedi.

15 Temmuz darbe girişiminde tank tarafından ezilen aracın anıt olarak sergilenmeye başlamasıyla ilgili törene Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik de katıldı. Göksu, 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde gerçekleşen törenin ardından yaptığı açıklamada 15 Temmuz Derneği'nin protokolünü iptal eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle (İBB) ilgili konuştu.

Başkan Göksu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz Derneği'yle yapılan protokolünü iptal etti. İBB dedi ki, 'Ey 15 Temmuz Derneği sen 15 Temmuz'daki şehit ailelerine yardım ediyorsun, sen 15 Temmuz'da gazi olanlara yardım ediyorsun, senin yardımını artık ben yapmıyorum.' 15 Temmuz Derneği de dedi ki, 'Biz bu iş için yola çıktık, sen çekilsen de sen dökülenlerden oldun biz yolumuza devam edeceğiz.' Ama öyle bir algı yaratıyorlar ki, araç verilmiş, adam verilmiş para ne olmuş. İnsanlar canını vermiş, hangi araçtan, hangi paradan, hangi maldan mülkten bahsediyorsun. Sen özgürce yaşa diye insanlar canını vermiş. Öyle çelişkiler de yaşıyoruz ama aziz milletimiz bunu yaşatanları da çok iyi bir şekilde görüyor. 15 Temmuz'u diliyle söyleyenlerle, 15 Temmuz'u ruhuyla yaşayanlar arasındaki farkı da bu millet çok aleni şekilde görüyor. 15 Temmuz'da yaşananlar ve 15 Temmuz'da bu toprakların, milletin özgürlüğü için hayatını ortaya koyanlar ya da o gün terini dökenler için biz var olmaya, onların yolunda köprü olmaya devam edeceğiz" dedi.