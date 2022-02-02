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Son dakika haberi... Gölbaşı Belediyesince şehit Eren Bülbül'ün ailesine aylık bağlandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Gölbaşı Belediyesince şehit Eren Bülbül'ün ailesine aylık bağlandı

02.02.2022 19:51
Son dakika haberi... Gölbaşı Belediyesince şehit Eren Bülbül'ün ailesine aylık bağlandı

Son dakika haberi: Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Belediye Meclisi toplantısında, şehit Eren Bülbül'ün ailesine aylık bağlanmasına karar verildi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Belediye Meclisi toplantısında, şehit Eren Bülbül'ün ailesine aylık bağlanmasına karar verildi.

Gölbaşı Belediye Meclisinin şubat ayı olağan toplantısı, Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Tanrıverdi başkanlığında Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Mecliste temsil edilen AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin grup başkanvekillerinin, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta şehit olan Eren Bülbül'ün annesine ömür boyu aylık bağlanması için ocak ayı olağan toplantısında verdiği ortak önerge komisyonda görüşülerek rapor hazırlandı.

Oy birliği ile kabul edilen komisyon raporuna göre, şehit Eren Bülbül'ün annesine, Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in görev süresi boyunca aylık 10 bin lira maaş bağlanacak.

AK Parti Gölbaşı Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Fatih Yaşlıoğlu, devletin şehit ailelerine verdiği desteğe değindi.

Yaşlıoğlu, "Devletimiz şehidimizin ailesine de sahip çıkmakta ve her şehit ailesinde olduğu gibi bütün ihtiyaçları karşılanmaktadır. 15 yaşında sorumluluk hissederek devletin bekası ve milletin huzuru için hiç düşünmeden devletinin yanında yer almış Eren Bülbül'ün bizlere emaneti olan 12 kardeşi için anne Ayşe Bülbül'e aylık 10 bin lira verilmesi değerlidir." dedi.

MHP Gölbaşı Belediye Meclis Üyesi Murşit Gülhan da Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de terör örgütü PKK mensuplarınca şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün, olası bir saldırıda kaybedilecek canları da kurtardığını aktardı.

Gülhan, "Eren Bülbül, 'Önce ülkem ve devlet sonra ben ve ailem' demiştir. Devlet şehidine sahip çıkmış, geride bıraktığı yakınlarının hayatını sürdürmesi için şefkat elini uzatmıştır. Borçlu olduğumuz Eren Bülbül'ün geride bıraktıklarının yarınları için devletimizin yanında durup tüm imkanlarımız ile çorbaya tuz koyalım istedik." diye konuştu.

Toplantı, diğer önergelerin okunmasıyla sona erdi.

Son dakika haberi... Gölbaşı Belediyesince şehit Eren Bülbül'ün ailesine aylık bağlandı

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Eren Bülbül, Trabzon, Ankara, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Gölbaşı Belediyesince şehit Eren Bülbül'ün ailesine aylık bağlandı - Son Dakika


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