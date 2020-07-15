Son dakika haberi... Gölbaşı'nda 15 Temmuz etkinlikleri - Son Dakika

Son dakika haberi... Gölbaşı'nda 15 Temmuz etkinlikleri

Gelen son dakika haberine göre Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Demokrasi Meydanında gerçekleştirildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Demokrasi Meydanında gerçekleştirildi.

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15 Temmuz Hain Darbe Girişiminin 4. Yıldönümü nedeniyle Gölbaşı Demokrasi Meydanında program düzenlendi. Programda 15 Temmuz 2016 tarihinde Gölbaşı ilçesinde yaşananlar Gölbaşı Belediyesi tarafından açılan fotoğraf sergisi gezildi. Anma programına Kaymakam Mutlu Köksal Belediye Başkanı İskender Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Toydaş, STK temsilcileri ve Gölbaşı halkı katıldı.


Halkın yoğun ilgi gösterdiği program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım ve Kaymakam Mutlu Köksal günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaptı.


Belediye Başkanı İskender Yıldırım konuşmasında, "Darbelerden çok çeken ve bir daha böyle bir deneyimi yaşamak istemeyen milletimiz, büyük bir sağduyu ve kararlılıkla 15 Temmuz 2016'daki girişimi engelleyerek bayrağına, iradesine, demokrasisine ve hepsinden önemlisi geleceğine sahip çıkmıştır. Tarihte birçok örneğine tanık olduğumuz bu direniş milli kimliğimizin birlik duygumuzun en önemli göstergesidir. Bu tür anti demokratik girişimlere ve terör örgütü yapılanmalarına karşı daha güçlü ve kararlı olan Yüce milletimiz, vatanperverliğini dünyaya örnek olacak şekilde sergilemiştir. Yüce milletimiz bu azim ve kararlılığı ile milli birliğine, beraberliğine ve değerlerine özenle, dikkatle içten sahip çıkmıştır. Bu girişim bizim temel hak ve özgürlerimizi, bizi biz yapan değerleri elimizden almayı amaçlayan bir girişimdi. Bayrağımıza, ezanımıza, devlet, kurumlarımıza, meclisimize ve dolayısıyla millet iradesine yapılan bu teşebbüse karşı halkımız kahramanca ülkesini savunmuş ve canı pahasına iradesine sahip çıkmıştır. Büyük önder Kemal Atatürk'ün 'Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir' sözü bu kalkışmada da önemini göstermiş Türk halkı onurlu duruşunu tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu vesileyle demokrasiye sahip çıkan, egemenliğini korumak için canını veren 251 şehidimizi ve yüzlerce gazimizi saygıyla yad ediyorum. Allah bir daha bu asil millete böyle kara bir gece yaşatmasın" dedi.


Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal ise, "15 Temmuz 2016 gecesi, demokrasiye, milli iradeye, vatana ve millete karşı yapılan hain askeri kalkışma girişiminin 4. yıldönümüne erişmiş bulunmaktayız. Yok oluştan varoluşa, karanlıktan aydınlığa dönüşün sembolü olan 15 Temmuz gecesi, vatan, millet ve demokrasi uğruna hayatını kaybeden şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, tanklara karşı dimdik duran, ölüme meydan okuyan gazilerimizi de en kalbi duygularımla selamlıyor, acılarını paylaşıyorum.


Bu hain darbe girişimi Cumhurbaşkanımızın liderliği, aziz milletimizin feraseti ve inancıyla bozguna uğratılmış, milletimizin bu mücadelesi de yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Bu güzel ülke artık 15 Temmuz 2016 öncesinden çok daha güçlüdür. Şehitlerimizin kanıyla sahip çıktığı bu Vatana sahip çıkmak ve onu yüceltmek hepimizin ve gelecek nesillerimizin boynunun borcudur.


Bu vesile ile demokrasimize, milli birlik ve beraberliğimize karşı yapılan bu kanlı darbe girişimini lanetliyor, Yüce Allah'tan vatanımıza ve milletimize bir daha böyle bir hainliği yaşatmamasını niyaz ediyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum" ifadelerini kullandı.


Konuşmalardan sonra sela ve Kuran'ı Kerim okundu. Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz belgeseli izlendi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 23:05 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Gölbaşı'nda 15 Temmuz etkinlikleri - Son Dakika
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