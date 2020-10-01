Gölbaşı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetlendi.

Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan'ın da katıldığı denetimlerde pastane, market ve çeşitli iş yerleri ile Ankara - Konya karayolu kontrol noktasındaki otobüs, dolmuş ve otomobiller kontrol edildi.

Kaymakam Bilgihan, vatandaşları ve esnafı sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Denetimlerin devam edeceğini belirten Bilgihan, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda restoran, kafe, park yerleri ve umuma açık alanlardaki denetimlerimiz devam ediyor. Bu denetimlerde öncelikli olarak amacımız vatandaşımızın farkındalığını artırabilmek. Dolayısıyla bu uyarıları bu noktada yapmak çok önemli. Bunun ötesinde de herhangi bir olumsuzluk yaşadığımız taktirde de ilgilileri uyarmak, değilse defaten daha önce rastladığımız bir süreçse de cezai işlemler uygulama noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz."