Son dakika haberi! Gölbaşı'nda kurum müdürlerine yangın eğitimi - Son Dakika

Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Kaymakamlığı tarafından kurum yöneticileri ve muhtarlara yangınla mücadele ve kurtarma eğitimi verildi.

Gölbaşı Gündüz Alp İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimde, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü ekiplerince, yangına karşı alınacak önlemler ve ilk müdahaleyle ilgili teorik bilgiler aktarıldı.

Yangın çıkmasına neden olabilecek ihmal ve dikkatsizlikler konusunda katılımcılara uyarılarda bulunan eğitimde, yangın çeşitleri, hangi tür yangınlarda hangi tür söndürme tüplerinin kullanılacağı, yangına ne şekilde yaklaşılacağı konularında ve söndürme teknikleri anlatıldı.

Daha sonra okul bahçesinde yakılan ateş, eğitim alanlar tarafından yangın tüpleri kullanılarak söndürüldü.

Eğitime, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Keskinler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Namal, kurum müdürleri, okul müdürleri, muhtarlar, STK temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.