Son dakika haberi: Gölbaşı'nda sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika

Kısıtlama kararında İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgede belirtilen şartları taşıyanların ve görevli olanların sokağa çıkmasına izin verildi.

Kısıtlama kararının uygulanması için kent merkezinde polis ekipleri, kırsalda da jandarma ekipleri uygulama yaptı.

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