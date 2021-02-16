Son dakika haberi | Gölcük Tabiat Parkı'nda kar güzelliği havadan görüntülendi - Son Dakika
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Son dakika haberi | Gölcük Tabiat Parkı'nda kar güzelliği havadan görüntülendi

Son dakika haberi | Gölcük Tabiat Parkı'nda kar güzelliği havadan görüntülendi

16.02.2021 16:08

Gelen son dakika haberine göre BOLU'da, karla kaplanan ve gölü buz tutan Gölcük Tabiat Parkı'ndaki seyrine doyumsuz manzara, dron kamerasıyla havadan görüntülendi.

BOLU'da, karla kaplanan ve gölü buz tutan Gölcük Tabiat Parkı'ndaki seyrine doyumsuz manzara, dron kamerasıyla havadan görüntülendi.

Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışlarının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Tabiat parkındaki göl de dondurucu soğuklar nedeniyle buz tuttu. Parka gelen ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyüp, doğa ile iç içe gün geçirdi. Görevliler, tatilcilere göl yüzeyinde yürümemeleri konusunda uyarı anonsları yaptı. Gölün çevresine ise 'Buz tutan göl yüzeyine çıkmak yasaktır' yazılı uyarı tabelaları konuldu. Hafta sonu kısıtlamaları nedeniyle hafta içi tercih edilen Gölcük Tabiat Parkı'na gelen tatilciler, eşsiz manzaranın keyfini çıkardı. Kış tatili için Bolu'yu tercih edenlerin de ziyaret ettiği tabiat parkındaki manzara dron ile havadan görüntülendi.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Gölcük Tabiat Parkı'nda kar güzelliği havadan görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Gölcük Tabiat Parkı'nda kar güzelliği havadan görüntülendi - Son Dakika
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