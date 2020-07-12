Son dakika haberi: Golfçülerden 'maskeni tak, mesafeni koru' mesajı - Son Dakika

Son dakika haberi: Golfçülerden 'maskeni tak, mesafeni koru' mesajı

Son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Serik ilçesinde faaliyet gösteren Taurus Golf Kulübü, pandemi sonrası normalleşme sürecinde ilk turnuvasını gerçekleştirdi.

Antalya'nın Serik ilçesinde faaliyet gösteren Taurus Golf Kulübü, pandemi sonrası normalleşme sürecinde ilk turnuvasını gerçekleştirdi. Golfçüler, turnuva öncesi 'maskeni tak, mesafeni koru' mesajı verdi.

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Belek turizm merkezinde bulunan Titanic Golf Kulübü'nde, Taurus Golf Kulübü üyelerinin katıldığı turnuva, bir gün sürdü. Turnuvada 40 golfçü mücadele etti. Turnuva öncesi golfçüler maske takarak toplu fotoğraf çektirdi ve 'maskeni tak, mesafeni koru' mesajını verdi.

Turnuvanın şampiyonu Recep Turan oldu. A Kategorisinde Bekir Başak Ünal birinci, Şehmuz Işık ikinci, Ali Şahin de üçüncü oldu. B kategorisinde Fesih Tamince birinci olurken, Ayhan Karaağaç ikinciliği, Ercan Oruç üçüncülüğü elde etti. Deliğe en yakın vuruşu Fahir Telli, en uzun vuruşu ise Şehmus Işık yaptı. Turnuva onur ödülünü ise Merhmet Aygün aldı.

Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere ödüllerini Titanic Otelleri sahibi ve kulübün onur üyesi Mehmet Aygün takdim etti. Aygün'ün ödülünü de kulüp başkanı Recep Turan verdi.

Taurus Golf Kulübü Başkanı Recep Turan, "4 ay önce pandemi dolayısıyla tüm dünyada olduğu gibi turnuvalara ara vermiştik. Normalleşme sürecinde kurallara uygun ilk turnuvamızı yapıyoruz. Umuyoruz ki kısa zamanda yurt dışındaki golfçüler de ülkemize gelip turnuvalara katılır. Belek bölgesi olarak 12 ay turizm yapan bir yerdeyiz. En kısa sürede normale dönerek, İngiltere başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden golfçüler ülkemize gelir."

- Antalya
Antalya, serik, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 11:37 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi: Golfçülerden 'maskeni tak, mesafeni koru' mesajı - Son Dakika Spor
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