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Son dakika haberi! GÖLGE OYUNU İLE ÇOCUKLARA ENERJİ TASARRUFU ANLATILDI - Son Dakika

Son dakika haberi! GÖLGE OYUNU İLE ÇOCUKLARA ENERJİ TASARRUFU ANLATILDI

13.01.2022 16:24

Son dakika haberleri... LİMAK Enerji Uludağ Elektrik, enerji tasarruf ve verimliliğini çocuklara gölge oyunu ile anlattı.

LİMAK Enerji Uludağ Elektrik, enerji tasarruf ve verimliliğini çocuklara gölge oyunu ile anlattı. Enerji Verimliliği Haftası kapsamında düzenlenen, 'Karagöz ve Hacivat ile Enerji Tasarrufu' gösterisi çocuklardan büyük ilgi gördü.

Bursa Valiliği Enerji Yönetim Birimi ile birlikte organize edilen program kapsamında, okullara ziyaret gerçekleştirildi. Karagöz ve Hacivat gösterisi ile çocuklara enerji tasarrufu anlatıldı. Karagöz Sanatçısı Osman Ezgi tarafından anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik hazırlanan oyuna, çocukların ilgisi yoğun oldu. Hacivat'ın sorularına hep bir ağızdan cevap veren öğrencilere, evde yapılacak tasarruf ve verimlilik uygulamaları eğlenceli bir şekilde anlatıldı. Karagöz ve Hacivat, çocuklara kullanılmayan elektrikli ev aletlerinin fişten çekilmesi, kullanılmayan lambaların açık bırakılmaması, fırın ve buzdolabı kapaklarının çalışırken açılıp, kapatılmaması gerektiği gibi tüyoları anlattı. Hacivat'ın Karagöz'e sorduğu sorular üzerinden kurgulanan oyunda, gelecek nesillere güzel bir dünya bırakılması için tasarruf ve verimliliğin önemi vurgulandı.

'KÜÇÜK YAŞLARDAN İTİBAREN BİLİNÇ OLUŞTURMALIYIZ'

Dünyanın en büyük sorunlarından birisi haline gelen enerji ihtiyacını sürdürülebilir şekilde elde etme konusuna dikkat çekmek istediklerini belirten Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytaç, 'İklim değişikliğiyle mücadele için tasarruf ve verimlilik uygulamalarının farkındalık yaratılarak yaygınlaştırılması, yeşil enerji kullanımının teşvik edilmesi ve çocukluk çağından itibaren bu bilincin oluşturulması noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Enerji tasarrufu ve verimliliği ile yenilenebilir enerji kaynakları temalı kitaplarımızla ve gerçekleştirdiğimiz atölyeler ile çocuklara dokunuyoruz. Düzenlediğimiz gölge oyunu ile de çocukların tasarruf ve verimlilik bilgilerini pekiştirmesini ve keyifli zaman geçirmesini hedefledik. Projelerimizi, sürdürülebilir bir gelecek için çevre bilincinin küçük yaşlarda oluşturulması gerektiği anlayışıyla hayata geçiriyoruz' dedi.

Şirket bugüne kadar yaklaşık 30 bin kitabı hizmet bölgesi olan Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'nın yanı sıra Ankara, Antalya, Kars ve Afrika'da yer alan Tanzanya'daki öğrencilere hediye etti.

Son dakika haberi! GÖLGE OYUNU İLE ÇOCUKLARA ENERJİ TASARRUFU ANLATILDI
Son dakika haberi! GÖLGE OYUNU İLE ÇOCUKLARA ENERJİ TASARRUFU ANLATILDI
Son dakika haberi! GÖLGE OYUNU İLE ÇOCUKLARA ENERJİ TASARRUFU ANLATILDI

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Bursa Valiliği, Karagöz, Uludağ, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! GÖLGE OYUNU İLE ÇOCUKLARA ENERJİ TASARRUFU ANLATILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! GÖLGE OYUNU İLE ÇOCUKLARA ENERJİ TASARRUFU ANLATILDI - Son Dakika
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