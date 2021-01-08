Son dakika haberi: Gölpazarı'nda silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberi: Gölpazarı'nda silahlı kavgada bir kişi yaralandı

08.01.2021 10:23
Son dakika haberi: Gölpazarı'nda silahlı kavgada bir kişi yaralandı, System.String[]

Son dakika haberleri... Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.A. (25) ile E.T. (24), Orta Mahallede bulunan Cengiz Topel İlköğretim Okulu önünde henüz öğrenilemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası M.A, aracında bulunan tüfekle E.T'yi yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Yaralı E.T. Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.

Olay yerinden kaçan M.A'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Cengiz Topel İlköğretim Okulu, Gölpazarı, Hisarcık, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Gölpazarı'nda silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Trump destekçisi gösterici tarafından Kongre binasından çalınan kürsü açık artırmada satışa çıkartıldı Aralık ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri başladı Av yasağının ardından tezgahlardaki hamsilerin boyları denetlenmeye başlandı Dinlenme tesisindeki araç ve yayalara çarpan sürücü intihar girişiminde bulundu! Kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Belediye işçilerini taşıyan servis kaza yaptı, can pazarı yaşandı: 2 ölü, 20 yaralı Hakkarili genç, köyde telefon çekmeyince çanak anten ve metal siniden 'baz istasyonu' yaptı İş aramak için otogara giden genç kızın hayatı karardı! Karşısına çıkan adam, zorla uyuşturucu kullandırıp cinsel istismarda bulundu Baraj suları çekilince Narlık köyü ortaya çıktı
Esra Erol'un çocuk gelişimi mezunu kadına Esra Erol'un çocuk gelişimi mezunu kadına "Bakıcı" demesi yanlış anlaşılınca tepki yağdı         
09:59
Erdoğan'ın sürpriz ziyaretinin perde arkasında Saadet'i Cumhur İttifakı'na çekmek var Erdoğan'ın sürpriz ziyaretinin perde arkasında Saadet'i Cumhur İttifakı'na çekmek var         
09:52
Kızının erkeklere satıldığı öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı Kızının erkeklere satıldığı öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı         
09:46
Son Dakika! İstanbul'da bir tır metrobüs yoluna girdi, E-5'te trafik kilitlendi Son Dakika! İstanbul'da bir tır metrobüs yoluna girdi, E-5'te trafik kilitlendi         
09:31
"Polisim" diyerek iki kadını taciz eden şahıs hapis cezası aldı         
08:39
Hyundai ve Apple sürücüsüz, elektrikli araç üretimi için görüşmelere başladı Hyundai ve Apple sürücüsüz, elektrikli araç üretimi için görüşmelere başladı         
08:22
'Dünya'nın nazar boncuğu' olarak bilinen Meke Gölü, kuraklık nedeniyle haritadan silinme noktasına geldi 'Dünya'nın nazar boncuğu' olarak bilinen Meke Gölü, kuraklık nedeniyle haritadan silinme noktasına geldi         
08:05
"Kendi lüksümden bu saatten sonra ödün vermeyeceğim" diyen Hülya Avşar, dizi setine spor salonu kurdurtuyor         
07:40
Fiyatıyla dudak uçuklatan montunu giyen Serenay Sarıkaya, dalga konusu oldu Fiyatıyla dudak uçuklatan montunu giyen Serenay Sarıkaya, dalga konusu oldu         
00:06
Türkiye için tarihi gün! Türksat 5A uydusu uzaya fırlatıldı Türkiye için tarihi gün! Türksat 5A uydusu uzaya fırlatıldı         
00:05
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi         
23:34
'15 Ocak'tan itibaren restoran, kafe gibi işletmelerin HES kodu şartıyla açılacağı' iddiaları yalanlandı '15 Ocak'tan itibaren restoran, kafe gibi işletmelerin HES kodu şartıyla açılacağı' iddiaları yalanlandı         
20:58
Migros, CarrefourSA'nın 34 mağazasını devraldı Migros, CarrefourSA'nın 34 mağazasını devraldı         
18:41
Türk Telekom, bugünden itibaren İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi yapacak Türk Telekom, bugünden itibaren İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi yapacak         
17:12
Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil         
15:49
Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı         
13:43
Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı         
13:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2021 10:32:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Gölpazarı'nda silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei