Son dakika haberi... 'Gölümüz kurtulsun' diyen muhtar hakkında göl arazisini işgalden işlem (2) - Son Dakika

O MUHTARDAN AÇIKLAMA

Marmara Gölü'nde 15 dönümlük göl alanını tarım amaçlı sürmesi nedeniyle jandarma tarafından hakkında tutanak tutulup idari işlem yapılan Tekelioğlu Mahallesi Muhtarı Selim Selvioğlu (51), yazılı açıklama yaptı. Muhtar Selvioğlu, kendisinin göl havzasında izinsiz tarım faaliyeti yapma gibi bir durumunun kesinlikle söz konu su olmadığını ileri sürdü. Amaçlarının gölün kuruması nedeniyle balıkçılık yapmayan iki kardeşin tarım yaparak gelir elde etmelerini sağlamak olduğunu belirten Muhtar Selvioğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Mahalle muhtarı olarak, bu gölümüzün yaşaması için verdiğim mücadele ortadadır. Bu konuyla ilgili olarak yüzlerce kez açıklama yaptık. Gölümüzün kurtarılmasını sağlamak için defalarca haberler yapıldı, Türkiye'de ciddi bir kamuoyu oluştu. Bunun sonucunda da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gölümüzün su ihtiyacını karşılamak üzere bir proje hazırlandı. Hal böyleyken şahsımın böyle bir konuda gündeme getirilmesi beni derinden yaraladı. Tüm mahalle sakinlerimiz bilir. Mahallemizde bir barakada yaşayan ve geçimlerini balıkçıkla sağlamaya çalışan Ahmet ve Hayrullah Çetin kardeşler var. Amacımız bu bölgede bu iki kardeşin tarım yaparak gelir elde etmelerini ve daha iyi şartlarda yaşamalarını sağlamaktı. İyi niyetle yola çıktığımız bir düşünce sonucunda bu şekilde gündeme gelmiş olmamız bizleri üzdü."

Emre SAÇLI/ MANİSA (Manisa),