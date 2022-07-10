Son dakika haberi! Gondoldan düşen Ahmet, hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberi! Gondoldan düşen Ahmet, hayatını kaybetti

10.07.2022 14:07
Son dakika haberi! Gondoldan düşen Ahmet, hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre MALATYA'da lunaparkta, arkadaşlarıyla birlikte gondola binen Ahmet Kaya (26), güvenlik kemerinin açılması sonucu düştü.

MALATYA'da lunaparkta, arkadaşlarıyla birlikte gondola binen Ahmet Kaya (26), güvenlik kemerinin açılması sonucu düştü. Yaralanan Kaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Orduzu Pınarbaşı mesire alanındaki lunaparka giden Ahmet Kaya ile arkadaşları, gondola bindi. Gondol hareket ettikten kısa süre sonra Ahmet Kaya'nın taktığı güvenlik kemeri açıldı. Kaya, gondoldan düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan Ahmet Kaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


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Kaynak: DHA

Ahmet Kaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Gondoldan düşen Ahmet, hayatını kaybetti - Son Dakika

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