Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekiplerin suç ve suçlularla mücadeleye yönelik çalışmalar dahilinde 3 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramalarda; 868,7 gram bonzai maddesi, 1 adet hassas terazi, 8 adet 12 tüfek fişeği, 5 adet içme aparatı ve 2 adet bıçak ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, Hisarcık, Gönen, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi | Gönen'de 3 şahsa uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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