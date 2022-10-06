Son dakika haberi | Gönen'de 3 şahsa uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haberi | Gönen'de 3 şahsa uyuşturucu operasyonu

06.10.2022 12:05
Son dakika haberi | Gönen'de 3 şahsa uyuşturucu operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberine göre Balıkesir'in Gönen ilçesinde polis ekipleri 3 şüpheli şahsın ikametgahına yaptıkları operasyonlarda uyuşturucu madde ve aparatlar ele geçirdi.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde polis ekipleri 3 şüpheli şahsın ikametgahına yaptıkları operasyonlarda uyuşturucu madde ve aparatlar ele geçirdi.

Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekiplerin suç ve suçlularla mücadeleye yönelik çalışmalar dahilinde 3 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramalarda; 868,7 gram bonzai maddesi, 1 adet hassas terazi, 8 adet 12 tüfek fişeği, 5 adet içme aparatı ve 2 adet bıçak ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Hisarcık, Gönen, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Gönen'de 3 şahsa uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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