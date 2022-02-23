Son dakika haber | Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 18 adrese eş zamanlı baskın - Son Dakika
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Son dakika haber | Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 18 adrese eş zamanlı baskın

23.02.2022 19:17

Bir son dakika haberine göre Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 18 adrese eş zamanlı baskın Balıkesir'in Gönen ilçesinde uyuşturucu kullandıkları ve uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen ve bir süredir Jandarmanın takibinde olan 18 şüphelinin ikamet adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 18 adrese eş zamanlı baskın

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesinde uyuşturucu kullandıkları ve uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen ve bir süredir Jandarmanın takibinde olan 18 şüphelinin ikamet adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Gönen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde, tarihi eser, silah ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Gönen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin civar ilçelerdeki Jandarma Komutanlıklarından da aldığı destek neticesinde kalabalık bir unsurla gerçekleştirdiği operasyonda daha önceden belirlenen 18 kişiden 16'sı ikametlerinde yakalanarak gözaltına alınırken firar eden iki şüpheliyi ise yakalama çalışmaları sürüyor.

Tarihi eserden silaha, uyuşturucudan telefona

Gönen İlçe Jandarma Komutanlığı'nın uzun süredir takibinde olan 18 şüphelinin ikametlerine eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu maddenin yanı sıra silahtan telefona, tarihi eserden uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan aparatlara kadar çok sayıda malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen maddeler arasında 850 gram kubar esrar, 115 gram metamfetamin, 100 gram bonzai, 15 adet sentetik uyuşturucu hap, 100 gram kenevir tohumu ve 9 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı yer aldı. Ayrıca 1 adet hassas terazi, 7 adet tarihi sikke, 12 adet cep telefonu, 1 adet kesici delici alet, 1 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 1 adet şarjör, 125 adet de fişek de ele geçirildi. Olayla ilgili 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari olarak iki kişinin aranmakta olduğu bilgisine ulaşıldı.

Son dakika haber | Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 18 adrese eş zamanlı baskın
Son dakika haber | Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 18 adrese eş zamanlı baskın
Son dakika haber | Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 18 adrese eş zamanlı baskın

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Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Hisarcık, Gönen, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 18 adrese eş zamanlı baskın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 18 adrese eş zamanlı baskın - Son Dakika
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